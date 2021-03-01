Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA

Segezha Group (входит в АФК «Система») продолжает цифровую трансформацию своих активов. С января 2021 г. единая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA запущена в эксплуатацию на АО «Лесосибирский ЛДК №1». Все основные бизнес-процессы, в том числе отгрузка готовой продукции, отражение производственных операций, закупка товарно-материальных ценностей, управление ремонтами, теперь проходят через учетную систему SAP S/4HANA.

Крупнейший лесопильно-деревообрабатывающий комбинат в Сибири стал шестым предприятием холдинга, которое перешло на новую систему управления бизнес-процессами. Ранее на SAP были переведены крупные активы основных дивизионов компании: АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка» (в Карелии и Ростовской области), в ООО «Вятский фанерный комбинат», управляющий контур компании в Москве и Кирове.

Подрядчиком и консультантом по внедрению SAP стала компания BearingPoint, специалисты которой в настоящее время находятся в Лесосибирске совместно с управлением по информационным технологиям Segezha Group.

«Процесс миграции данных из существующих баз в систему SAP занял несколько дней и прошел без сбоев. На данный момент миграция завершена и система полностью запущена в эксплуатацию под контролем специалистов подрядной организации», - отмечает руководитель проекта по внедрению SAP Анатолий Сафонов.

«Для нас это очень серьезный и ответственный шаг на пути цифровой трансформации комбината. Уверен, новая система позволит нам более эффективно планировать ресурсы и рабочие процессы предприятия, а также даст каждому сотруднику глубокое понимание этих процессов», - подчеркивает важность цифровой трансформации исполнительный директор ЛДК№1 Артем Силуянов.

«Хочу отметить эффективность и слаженность действий специалистов BearingPoint и команды Segezha Group в Сибири, которые позволили перевести систему SAP S/4HANA на комбинате в промышленную эксплуатацию, не останавливая круглосуточный процесс производства и отгрузки готовой продукции», - отметила руководитель проекта по внедрению SAP со стороны BearingPoint Ольга Алексеева.

Рабочая группа для реализации масштабного цифрового проекта была создана на комбинате в октябре 2019 года. Команда состоит не только из специалистов по информационным технологиям, но и представителей ремонтных служб, финансового сектора, снабжения, производственных подразделений, службы продаж и логистики. Для всех участников проекта было организовано регулярное обучение и тренинги на специализированной онлайн-платформе.

Со стартом и стабилизацией процессов на Лесосибирском ЛДК №1 завершается только первая волна программы комплексной цифровой трансформации Segezha Group. Уже сегодня ведется подготовка объема второй волны, в рамках которой разработанное решение будет развернуто еще более чем на 12 предприятий Группы.

Помимо тиража в рамках второй волны в Segezha Group планируется развитие программы трансформации сразу в нескольких направлениях: интегрированное бизнес-планирование, расширенное управление по бизнес-КПЭ, мониторинг грузов, расширенное управление персоналам, электронная коммерция, промышленная безопасность и охрана труда, развитие процессов управления ремонтами и ряд других инициатив.

«Система SAP S/4HANA доказала свою зрелость, первые результаты трансформации это подтверждают. Возможность планировать и получать фактические результаты работы предприятий в реальном времени позволяют нам качественно изменить подход к управлению эффективностью во всех бизнес-процессах», - говорит вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. Он подчеркнул, что выполняя данную трансформацию Segezha Group ставит целью стать лидером по управлению бизнесом среди передовых международных компаний, что позволит обеспечить ей стремительный и управляемый рост, а также значительное увеличение доли продаж на мировом рынке.