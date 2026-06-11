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Вятский фанерный комбинат

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 «Сегежа Групп» успешно завершила пилот по внедрению вибродиагностики на шлифовальном оборудовании Вятского фанерного комбината в г. Киров 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 1
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 1
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 2
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Вятский фанерный комбинат и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5558 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 4
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 3
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 21 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
9422 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2363 1
Ланит - Норбит - Norbit 426 1
Terrasoft - Террасофт 207 1
TietoEVRY - Tieto 144 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 152 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
ГФК - Галичский фанерный комбинат 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11996 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 995 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7688 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2837 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1091 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3312 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1541 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 223 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1062 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2455 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 167 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1109 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1146 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10498 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 872 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12846 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26434 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1191 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 260 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 711 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8093 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
Германия - Федеративная Республика 13100 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 730 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1751 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1629 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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