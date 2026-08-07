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Зюзюкин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Зюзюкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 2
|Вятский фанерный комбинат 8 1
|Arthur Andersen 64 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 2
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
|SAP S/4HANA Finance 17 1
|Вахнин Павел 53 2
|Пилипенко Дмитрий 20 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Ткаченко Сергей 20 1
|Русских Максим 4 1
|Попов Константин 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 2
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1704 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика 788 1
|Европа 25010 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.