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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зюзюкин Александр

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зюзюкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 3
SAP SE 5624 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
KPMG 279 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 548 1
Softline - Софтлайн 3780 1
Авантаж 72 1
TietoEVRY - Tieto 146 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 157 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 2
Вятский фанерный комбинат 8 1
Arthur Andersen 64 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1064 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1393 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 956 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2534 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2959 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1054 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1718 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
Вахнин Павел 53 2
Пилипенко Дмитрий 20 2
Мотовилов Олег 71 1
Ткаченко Сергей 20 1
Русских Максим 4 1
Попов Константин 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1704 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 788 1
Европа 25010 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1508 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8139 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1350 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4598 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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