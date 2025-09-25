Разделы

SAP S/4HANA Finance


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
27.03.2020 SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 3
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 1
10.02.2017 SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA Cloud 1
08.11.2016 Новая версия SAP S/4HANA ускорит цифровую трансформацию 1
29.01.2016 SAP и Accenture объединили усилия по развитию и выводу на рынок индустриальных решений на базе SAP S/4HANA 1
22.01.2016 SAP и Accenture объединяют усилия для разработки базовых и отраслевых платформ и вывода на рынок SAP S/4HANA 1
07.10.2015 Будущее финансов: как придать ускорение бизнесу 1
16.07.2015 SAP стала поставщиком облачных решений для City Football Group и ее клубов 1
10.02.2015 SAP анонсировала пакет решений Business Suite 4 SAP HANA 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

SAP S/4HANA Finance и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5389 16
SAP CIS - САП СНГ 861 6
Accenture plc 689 4
Microsoft Corporation 25063 2
SAP Академический центр компетенции 21 2
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 2
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 1
HEC 25 1
Айтеко - Витте Консалтинг 28 1
Novardis - Новардис Консалтинг 63 1
Авантаж 69 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Apple Inc 12448 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1679 1
Oracle Corporation 6807 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 951 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
Google LLC 12098 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
SAP Business Solutions Group 1 1
8754 1
Техно-Диасофт 8 1
Teradata - Терадата 216 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Простые решения 1 1
Murex 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 927 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Coca-Cola Company 258 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 1
Visa International 1963 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 583 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Columbia Sportswear 6 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 279 1
Магнит Косметик 40 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1564 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 218 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Coats 5 1
Costco Wholesale Corporation 28 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3073 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 1
Федеральное казначейство России 1845 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2365 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 307 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5655 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9914 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3440 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3094 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6044 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7209 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 570 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1363 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3333 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6114 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3507 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 561 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 821 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16675 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1556 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1929 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13129 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 334 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 484 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5510 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 5
SAP Fiori 43 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 223 3
SAP Ariba 298 3
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 3
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 3
SAP S/4HANA Retail 6 3
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 2
SAP Concur 27 2
SAP JAM 8 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP Activate (Agile) 2 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft Azure 1439 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Oracle Java - язык программирования 3291 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
SAP ЦОД 15 1
Microsoft Azure AI 8 1
SAP Sports One 8 1
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP Match Insights 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 417 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
SAP Fieldglass 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7265 1
Google Android 14503 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 821 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 3
Вахнин Павел 53 2
Пилипенко Дмитрий 18 2
Григорьева Мария 25 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 2
Петунин Алексей 58 1
Сайкин Антон 1 1
Воробьев Валерий 11 1
Юданов Алексей 1 1
Мотовилов Олег 71 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 211 1
Филатов Андрей 114 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Зюзюкин Александр 2 1
Попов Константин 17 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Орехов Вячеслав 48 1
Булгаков Кирилл 129 1
Ройтенберг Марк 16 1
Медведева Светлана 5 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 1
Горяйнов Андрей 53 1
Орловский Виктор 394 1
Пегасов Сергей 55 1
Хасин Михаил 27 1
Хлызов Андрей 21 1
Меднов Сергей 124 1
Калинин Денис 70 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Ли Андрей 5 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Щитов Валентин 5 1
Бахтадзе Мамука 2 1
al Mubarak Khaldoon - аль-Мубарак Халдун 1 1
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 8
Германия - Федеративная Республика 12862 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14387 2
Китай - Шанхай 801 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 2
Европа Восточная 3115 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 485 1
Казахстан - Республика 5738 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Индия - Bharat 5614 1
Украина 7738 1
Европа 24526 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1190 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2144 1
Земля - планета Солнечной системы 10578 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 1
Грузия 1276 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6196 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5732 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6143 2
Аренда 2549 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2639 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7176 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6249 2
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 8 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3718 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1363 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11551 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6260 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4677 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8838 1
Экономический эффект 1165 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
Спорт - Футбол 750 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 971 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 117 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 756 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 351 1
Gartner - Гартнер 3592 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 345 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 559 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 32 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
