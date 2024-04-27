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HEC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier 1
31.10.2022 Умерла создательница первого языка ассемблера 1
28.04.2022 Любовь Богданова, Nubes: Заказчики западных облаков рискуют потерять свои информационные системы 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг 1
14.05.2019 SAS открывает новые возможности для обучения аналитике 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 1
16.08.2018 Гипермаркет «Глобус» запустил программу лояльности в облаке SAP с помощью «Мастердата» 1
10.10.2017 Hitachi Vantara: Проектируя новые технологичные решения, держите в уме облако 1
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными 1
28.09.2017 Hitachi Vantara расширяет портфель облачных решений 1
29.06.2017 Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP 1
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 1
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1
08.11.2016 SAP перенес облако для бизнес-планирования в ЦОД «Ростелекома» 1
12.10.2016 Платформа Hitachi Enterprise Cloud меняет подход бизнеса к использованию облачных инфраструктур 1
20.02.2015 Tele2 сократит издержки на ИТ за счет облачных технологий 1
13.02.2015 «Трансаэро» переходит в «облако» SAP HANA Enterprise Cloud 1
22.02.2013 НАСА выберет из каталога "Кеплера" обитаемые планеты 1
07.09.2010 Немецкий производитель блоков питания для ПК приходит в Россию 1
07.07.2010 Новое устройство Cisco поможет сэкономить электроэнергию 1
15.05.2009 HDMI 1.4 объединит домашние устройства в локальную сеть 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

HEC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 14
SAP CIS - САП СНГ 868 12
Broadcom - VMware 2610 6
Hitachi - Хитачи 1501 5
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
ICL ГК - ICL Group 481 1
Sphere 30 1
Nvidia Corp 4002 1
Haier Group 230 1
Masterdata - Мастердата 31 1
Hitachi Insight Group 9 1
SAP Consulting 36 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Nextcloud 50 1
Nubes - Нубес 75 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
LG Electronics 3735 1
Accenture plc 719 1
Oracle Corporation 7074 1
SAS Institute 1082 1
Fujitsu 2105 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Salesforce 498 1
Pentaho 63 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Белнефтехим - Белоруснефть - Белнефть - Государственное производственное объединение 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 2
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 258 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 12
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 5
SAP ЦОД 15 4
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
SAP Ariba 309 4
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 2
Intel Evo 121 2
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 2
Microsoft Azure 1526 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 2
Hitachi Lumada 29 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
SAP Fiori 45 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
SAP S/4HANA Retail 6 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 1
SAP Cash Application 3 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 1
Broadcom - VMware PKS Solution Competency 5 1
Intel Core Broadwell 38 1
Apache Mesos 9 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Филатов Андрей 117 4
Шарак Андрей 67 4
Красюков Дмитрий 43 3
Смирнова Людмила 12 2
Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
Breder Gary - Бредер Гэри 2 2
Ганрио Роман 10 2
Берда Тимур 7 1
Агузумцян Ара 20 1
Соловьев Максим 4 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Гавренков Сергей 12 1
Басырова Вероника 2 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Филиппов Денис 79 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Юрьев Илья 47 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 1
Богданова Любовь 7 1
Sweeting Xenia - Суитинг Ксения 1 1
Власюк Василий 4 1
Hanselman Eric - Хансельман Эрик 1 1
Подборская Ирина 3 1
Wong Jim - Вонг Джим 19 1
Smoot Rob - Смут Роб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Япония 13807 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
США - Нью-Джерси 307 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Аренда 2687 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Философия - Philosophy 530 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Electronista 166 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Fortune Global 1000 51 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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