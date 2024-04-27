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Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier

SberDevices совместно с Haier реализовали интеграцию между платформами умного дома – первыми устройствами стали кондиционеры пяти брендов климатической техники, принадлежащих китайскому производителю.

Приложение evo компании Haier получило интеграцию с умным домом Sber. Теперь владельцы кондиционеров брендов Haier, Casarte, Candy, HEC и Aqua могут подключать их к умному дому Sber, объединять в сценарии управления климатом вместе с другими устройствами, а также управлять своей климатической техникой голосом через умные устройства Sber с ассистентом «Салют» (например, колонки SberBoom), мобильные приложения «Салют» и СБОЛ.

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Благодаря интеграции с Haier владельцы кондиционеров смогут настраивать комфортный микроклимат в квартире. Например, при подключении к умному дому датчика температуры и влажности Sber можно задать температуру, которая должна поддерживаться в комнате. Платформа умного дома Sber обеспечит своевременное включение и выключение кондиционера для обеспечения комфортной температуры.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, сказал: «В продуктах умного дома важна максимальная надежность и бесперебойность работы. Поэтому платформа умного дома Sber сделана и работает в России и открыта для подключения не только российских устройств умного дома. Мы стремимся дать возможность пользователю подключить любой умный девайс, чтобы обеспечить тот самый целостный опыт жизни в квартире или доме через автоматизацию рутины. Интеграция с Haier — это еще один шаг в этом направлении, который позволит миллионам владельцев техники от этого бренда получить новые возможности для создания комфортного микроклимата в своем доме».

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