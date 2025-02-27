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Haier Casarte


Casarte ― международный бренд бытовой техники премиального уровня от Haier Group.А ссортимент бренда включает в себя крупную бытовую технику для ухода за одеждой, хранения и приготовления пищи, мытья посуды и климатические системы. Бренд Casarte основан в 2007 году и представлен в Китае, где является одним из ключевых игроков в своем сегменте, Таиланде и рынках Европы.


27.02.2025 Более 85% новых международных брендов в России делают ставку на онлайн 1
27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 1
28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» 1
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Haier и организации, системы, технологии, персоны:

Haier Group 169 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 318 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 2
Haier - Candy Group - Канди 98 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Альфа-Банк 1778 1
Haier - Fisher & Paykel 1 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2594 1
W3C - WebSocket 39 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1733 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1030 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
СалютДевайсы - SberBoom 20 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 285 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Рассрочка 2 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 33 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Intel Evo 103 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 12 1
Гарманова Анна 3 1
Филиппов Денис 54 1
Леонтьев Вячеслав 1 1
Назаров Александр 65 1
Усов Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 942 1
Турция - Турецкая республика 2376 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Новая Зеландия 719 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 359 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Япония 13311 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1301 1
Узбекистан - Республика 1747 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 197 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 301 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 902 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 107 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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