Casarte ― международный бренд бытовой техники премиального уровня от Haier Group.А ссортимент бренда включает в себя крупную бытовую технику для ухода за одеждой, хранения и приготовления пищи, мытья посуды и климатические системы. Бренд Casarte основан в 2007 году и представлен в Китае, где является одним из ключевых игроков в своем сегменте, Таиланде и рынках Европы.