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Haier Casarte
Casarte ― международный бренд бытовой техники премиального уровня от Haier Group.А ссортимент бренда включает в себя крупную бытовую технику для ухода за одеждой, хранения и приготовления пищи, мытья посуды и климатические системы. Бренд Casarte основан в 2007 году и представлен в Китае, где является одним из ключевых игроков в своем сегменте, Таиланде и рынках Европы.
Haier и организации, системы, технологии, персоны:
|Haier Group 169 4
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 318 1
|М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
|ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
|WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 2
|Haier - Candy Group - Канди 98 1
|РЭО - Российский экологический оператор 15 1
|Альфа-Банк 1778 1
|Haier - Fisher & Paykel 1 1
|Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 6 1
|Гарманова Анна 3 1
|Филиппов Денис 54 1
|Леонтьев Вячеслав 1 1
|Назаров Александр 65 1
|Усов Александр 17 1
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