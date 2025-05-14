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Усов Александр


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором в Роспатенте 1
04.12.2024 Система ant Time Slot Management сократила затраты на разгрузку поездов на контейнерном ж/д терминале 1
19.11.2024 «Ант Технолоджис» разработала облачную систему для управления контейнерным железнодорожным терминалом 1
07.11.2024 «Деловая Русь» начала промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management 1
18.10.2024 «Деловая Русь» начала промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management 1
15.08.2024 Производственная компания LITOKOL начала промышленную эксплуатацию системы ant Time Slot Management 1
10.05.2023 Система «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management» внесена в реестр российского ПО 1
20.03.2023 «Ант технолоджис» представила систему «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management» 1
26.01.2023 «Ант технолоджис» представила систему ant Time Slot Management для автоматизации работы с перевозчиками 1
08.08.2022 «Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional 1
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite 1
17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
19.01.2016 СГ «Уралсиб» обновила «Личный кабинет» клиентов 1
25.09.2013 Cognitive Technologies внедрила систему искусственного интеллекта для ввода и обработки документов в «БИН Страховании» 1
21.03.2013 «БИН Страхование» завершило внедрение новой операционной системы страхового учета 1
31.07.2008 ant Technologies открыла представительство в Украине 1
11.12.2007 Ant Technologies стала стратегическим партнером Smart Logistic Group 1
21.08.2007 ant Technologies расширяет спектр решений для управления логистикой 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Усов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 71 14
Lenovo Motorola 3505 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Zebra Technologies 145 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Haier Group 179 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1033 1
Oracle Corporation 6756 1
Mantis International - Mantis Informatics 4 1
Деловая Русь 5 1
Системы документооборота 500 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Ситимобил - Служба такси 161 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 1
Urent - сервис аренды самокатов 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 6 1
Haier - Fisher & Paykel 1 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 1
Лаборатория Страхования 10 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
SLG - Smart Logistic Group - Смарт Лоджистик Групп 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2465 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2131 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 3
Бронирование - Booking 670 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 2
Оцифровка - Digitization 4674 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4112 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 825 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1782 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5148 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4262 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 37 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1234 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3504 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3273 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 10 8
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 5
Cognitive Forms 42 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 744 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1677 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Лаборатория Страхования - КИАС Страхование 6 1
Haier - Casarte 5 1
ant Technologies - ant YMS - ant Yard Management System 1 1
Цыбульников Вячеслав 76 1
Арлазаров Владимир 238 1
Елин Владимир 11 1
Калиничев Олег 2 1
Шевчик Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1611 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1503 1
Украина - Киев 1130 1
Украина 7660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1175 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 365 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3039 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 133 1
Паспорт - Паспортные данные 2583 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 971 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 320 1
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