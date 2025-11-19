«Ант Технолоджис» представила инструментарий для системы управления временными слотами и прискладской территорией

Компания «Ант Технолоджис» представила новый инструментарий для системы управления временными слотами и прискладской территорией ant Time Slot Management (ant TSM), который повышает качество выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Технология обеспечивает наглядное отображение ключевых операций, что способствует росту ответственности сотрудников и соблюдению временных нормативов. Обновление доступно всем клиентам бесплатно.

В рамках развития платформы ant TSM компания разработала новый инструментарий, который визуализирует ключевые этапы работы на воротах склада. Это решение позволяет в режиме реального времени отслеживать ход процессов, что мотивирует сотрудников соблюдать установленные нормативы и сокращает общее время простоя транспорта.

«Мы постоянно работаем над развитием функциональности облачной платформы ant Time Slot Management, чтобы предлагать рынку готовое решение, направленное на решение современных задач складского предприятия, — сказал генеральный директор «Ант Технолоджис» Александр Усов. — Наша цель — повышение эффективности работы компаний за оптимальные деньги. Мы уверены, что такие улучшения, доступные клиентам без увеличения бюджета, принесут значительную практическую пользу».