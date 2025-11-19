Получите все материалы CNews по ключевому слову
ant Technologies ant Time Slot Management Управление временными интервалами ПРР
Система «Управления временными интервалами ПРР на складе – ant Time Slot Management» предназначена для формирования и управления временными интервалами, в течение которых могут быть выполнены погрузочно-разгрузочные работы на складе с максимальной эффективностью и рациональным использованием ресурсов и возможностей склада. С помощью этого инструмента перевозчик имеет возможность в режиме реального времени выбирать и бронировать удобное для себя временное окно для доставки или вывоза товара. В системе отражаются статусы перемещения автотранспорта, рассчитывается KPI по складским докам и транспортным контрагентам, фиксируется фактическое время прибытия грузового транспорта и выполнения погрузочно-разгрузочных операций с возможностью дальнейшего сравнения план-факт в блок-отчете.
