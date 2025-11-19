Разделы

ant Technologies ant Time Slot Management Управление временными интервалами ПРР


Система «Управления временными интервалами ПРР на складе – ant Time Slot Management» предназначена для формирования и управления временными интервалами, в течение которых могут быть выполнены погрузочно-разгрузочные работы на складе с максимальной эффективностью и рациональным использованием ресурсов и возможностей склада. С помощью этого инструмента перевозчик имеет возможность в режиме реального времени выбирать и бронировать удобное для себя временное окно для доставки или вывоза товара. В системе отражаются статусы перемещения автотранспорта, рассчитывается KPI по складским докам и транспортным контрагентам, фиксируется фактическое время прибытия грузового транспорта и выполнения погрузочно-разгрузочных операций с возможностью дальнейшего сравнения план-факт в блок-отчете.

19.11.2025 «Ант Технолоджис» представила инструментарий для системы управления временными слотами и прискладской территорией 2
04.12.2024 Система ant Time Slot Management сократила затраты на разгрузку поездов на контейнерном ж/д терминале 2
19.11.2024 «Ант Технолоджис» разработала облачную систему для управления контейнерным железнодорожным терминалом 2
07.11.2024 «Деловая Русь» начала промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management 2
18.10.2024 «Деловая Русь» начала промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management 2
15.08.2024 Производственная компания LITOKOL начала промышленную эксплуатацию системы ant Time Slot Management 2
23.11.2023 Система ant Time Slot Management включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД 2
06.07.2023 «Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management 2
10.05.2023 Система «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management» внесена в реестр российского ПО 3
20.03.2023 «Ант технолоджис» представила систему «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management» 3
26.01.2023 «Ант технолоджис» представила систему ant Time Slot Management для автоматизации работы с перевозчиками 2

ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 74 10
Деловая Русь 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1995 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 1
Litokol - Литокол 2 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2244 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2633 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33767 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4624 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17032 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 3
Бронирование - Booking 790 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1756 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5957 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22894 2
Управляемость - Manageability 1922 2
Пропускная способность - Bandwidth 1827 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 834 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13276 1
Оцифровка - Digitization 4905 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5622 1
Оповещение и уведомление - Notification 5335 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 181 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3156 1
Усов Александр 20 8
Калиничев Олег 2 2
Шевчик Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 3
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 113 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Россия - УФО - Челябинская область 1376 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8066 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 10 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1525 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2751 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8047 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10156 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2578 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2289 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1418 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1439 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 355 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 1
