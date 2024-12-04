Система ant Time Slot Management сократила затраты на разгрузку поездов на контейнерном ж/д терминале

Специалисты «АНТ Технолоджис» реализовали проект по оптимизации работы контейнерного терминала, добившись существенного, кратного повышения скорости обработки документов РЖД и снижения зависимости от человеческого фактора. С помощью системы ant TSM удалось в 15 раз облегчить труд персонала и повысить эффективность выдачи контейнеров.

До начала работы в ant TSM процесс обработки входящих документов занимал продолжительное время. Построенный на человеческом факторе документооборот провоцировал сложности в планировании транспортного потока и не позволял организовать ритмичную подачу транспорта и добиться эффективности работы контейнерного терминала. Персонал был вынужден ежедневно тратить часы на выполнение рутинных операций, а деятельность терминала была подвержена риску ошибок человеческого фактора.

Справиться с рутинными операциями могла помочь цифровизация документооборота с РЖД и процессов взаимодействия с контрагентами. Руководство железнодорожного терминала обратилось в «АНТ Технолоджис» за решением существующих задач. Облачная система ant Time Slot Management была предложена в качестве инструментария для оцифровки каналов взаимодействия, автоматизации процесса формирования порядка обработки поступивших контейнеров и выдачи их получателям.

Специалисты «АНТ Технолоджис» провели анализ текущей ситуации. Для решения задач были реализованы механизмы обработки РЖД документов и формирования плана работы терминала по выдаче прибывших контейнеров. По итогам проделанной работы ant Time Slot Management автоматически формирует уведомления грузополучателям о поступивших в его адрес контейнерах и отправляет информацию в формате электронного письма.

Другим важным фактором, позволившим существенно повысить производительность работы, стало сокращение перемещений рельсового козлового крана и возможность формирования временных слотов для приезда контейнеровоза. В настоящий момент прибывающие контейнеровозы сразу направляются к ожидающему их козловому крану по адресу, где находится предназначенный им контейнер.

«Наша система ant Time Slot Management / ant Terminal Vision является достаточно унифицированным инструментарием, теперь мы готовы решать задачи железнодорожных контейнерных терминалов. Проделав огромную работу, нашим специалистам удалось добиться отличных результатов. Благодаря применению отраслевого решения ant Time Slot Management удалось в 15 раз облегчить труд персонала и повысить эффективность выдачи контейнеров на железнодорожном терминале», – сказал Александр Усов, руководитель «АНТ Технолоджис».