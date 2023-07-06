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Подразделение ГК «Арнест» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management

«Ант технолоджис» объявила об успешном переводе системы ant Time Slot Management в промышленную эксплуатацию на складе ГК «Арнест».

Подразделение ГК «Арнест» предлагает упаковочные решения на базе предприятия по производству алюминиевых банок для напитков. На заводах, расположенных в нескольких регионах России – в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области и Аргаяше Челябинской области – производятся металлические банки для алкогольных и безалкогольных напитков, соков, молока, кофе, чая, воды.

Для обеспечения своевременного прибытия и убытия автотранспорта с прискладской территории и минимизации затаривания складских площадей «Арнест» рассматривала решения, имеющие необходимую функциональность для планирования и контроля за движением транспортных средств, прибывающих на склад.

Для решения стоящих задач разработчик решений для автоматизации складской логистики «Ант технолоджис» предложил программу «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных работ на складе – ant Time Slot Management» (ant TSM), которая предоставляет перевозчикам возможность в режиме реального времени выбирать и бронировать свободное временное окно на складе для доставки/вывоза товара, отражает статусы перемещения транспорта, рассчитывает KPI по складским докам и транспортным контрагентам.

После опытного периода использования программы, в течение которого разработчиком было выполнено несколько модификаций и настроены дополнительные отчеты, необходимые для выполнения заявленных требований, «Арнест» приняло решение о переходе на промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management.

Система «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных работ на складе – ant Time Slot Management» предоставляется по модели «Программное обеспечение как услуга (SaaS)», что позволяет клиенту избежать периода внедрения, исключить затраты на закупку лицензий, развертывание и обслуживание инфраструктуры, пользоваться программой только по необходимости. Стоимость владения зависит от интенсивности бронирования окон на складе и не оказывает существенную финансовую нагрузку на предприятие.

Система ant Time Slot Management будет полезна тем компаниям, которые желают: сбалансировано распределить прибывающий на склад транспорт исходя из ресурсов склада; убрать/снизить время ожидания грузовиков на территории склада; автоматически получать план прибытия машин на разгрузку/погрузку на предстоящий период; снизить операционные затраты склада; обеспечить прозрачное взаимодействие с транспортными контрагентами; получать аналитическую отчетность для оценки эффективности.

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