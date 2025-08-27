Разделы

Litokol Литокол


LITOKOL — международный производитель строительных смесей и отделочных материалов. Производственный комплекс в Ногинске (Московская область) включает автоматизированные линии, R&D-центр и склад. 

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 «Корус Консалтинг» автоматизирует склад готовой продукции Litokol 1
15.08.2024 Производственная компания LITOKOL начала промышленную эксплуатацию системы ant Time Slot Management 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Litokol и организации, системы, технологии, персоны:

ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 72 1
Корус Консалтинг ГК 1282 1
8686 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2561 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 479 1
Управляемость - Manageability 1850 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4399 1
Пропускная способность - Bandwidth 1801 1
Бронирование - Booking 748 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5775 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2194 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 175 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 806 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3067 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 86 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 10 1
Шевчик Владимир 2 2
Окин Антон 7 1
Усов Александр 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 111 1
Аудит - аудиторский услуги 2924 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

