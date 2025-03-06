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Окин Антон


06.03.2025 «Корус Консалтинг» помог «Эко-культуре» сэкономить 40 млн руб. на одном из крупных РЦ, внедрив «1С:WMS» 1
13.11.2024 ОЭЗ «Алабуга» и «Корус Консалтинг» за четыре месяца автоматизировали ключевые процессы российского логистического комплекса 1
02.10.2024 «Еврологистика» повысит качество клиентского сервиса с помощью ГК «Корус Консалтинг» 1
04.09.2024 «Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье 1
29.07.2024 Особая экономическая зона «Алабуга» совместно с «КОРУС Консалтинг» реализует программу проектов для крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина 1
01.12.2023 «КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Окин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

8292 6
Корус Консалтинг ГК 1228 5
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 8 2
Еврологистика 5 1
Орматек 3 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1554 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 155 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2910 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 452 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3584 1
Оцифровка - Digitization 4593 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 809 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 3
Корус Консалтинг - KONCRIT 6 2
1С:ERP Управление предприятием 563 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 1
Ткачев Алексей 2 1
Морозов Евгений 15 1
Кайманов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2443 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 313 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Gartner - Гартнер 3562 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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