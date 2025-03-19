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Морозов Евгений


19.03.2025 На место озера данных пришел домик у озера 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 1
01.12.2023 «КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS 1
01.06.2023 Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов 1
24.04.2023 Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес 1
07.12.2022 ГК «Корус консалтинг» автоматизирует склад «Орматек» с помощью «1С:WMS» 1
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 1
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
01.04.2022 MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора 1
01.04.2022 Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета» 1
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 1
24.04.2017 Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI» 1
20.03.2017 Comindware автоматизирует ИТ-инфраструктуру сети ресторанов «Чайхона №1» 1
24.07.2014 Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX 1
09.06.2008 Правозащитница судится с Минфином за обвинение в использовании нелицензионного ПО 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Морозов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 206 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 4
8322 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 203 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
Корус Консалтинг ГК 1232 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1084 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Comindware - Колловэар 160 1
Ростелеком 9806 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
Yahoo! 3699 1
Webmoney 542 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Verisign 357 1
Spamhaus 39 1
Broadcom - VMware 2385 1
Selectel - Селектел 396 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
Google LLC 11866 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 3
Assist - Ассист 210 3
Орматек 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Связной ГК 1372 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Visa International 1952 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Чайхона №1 братьев Васильчуков 4 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1000 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 688 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3159 4
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2706 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4801 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Microsoft Exchange 1747 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX Instanet 1 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 1
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Google Gmail 950 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Microsoft Office Excel 1207 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft Access 60 1
Crutop 11 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
Google YouTube - Видеохостинг 2775 1
Google Global Cache 24 1
МТС - NUUM 34 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 169 1
SpamPromo 2 1
Google Cloud Services 225 1
SpamDot 11 1
ByteDance - TikTok 260 1
Google YouTube Shorts 14 1
InterSystems Cache 134 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
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Бочкарев Сергей 51 2
Платонов Алексей 22 2
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Поздняков Павел 19 1
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Иванов Сергей 388 1
Сачков Илья 123 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
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ЭСФ - Электронные счета-фактуры 365 1
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Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Энергетика - Energy - Energetically 5157 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Аренда 2449 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2432 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
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Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 405 1
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Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 119 1
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 936 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Regnum - Регнум 112 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
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