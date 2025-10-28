Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Олевский Сергей


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании 1
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
01.12.2015 Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский 1
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей 1
16.07.2015 Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay 3
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве 1
18.12.2014 «Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Олевский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 8
Ростелеком 10244 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
ПСБ - Промсвязьбанк 896 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 959 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 853 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Связной Банк 105 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 520 1
Связной ГК 1382 1
ГПБ - Газпромбанк 1153 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1336 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Assist - Ассист 214 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Alpari - Альпари 66 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3095 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 137 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5307 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1602 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12856 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11269 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5787 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5480 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3479 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6954 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 28 1
Заколупина Марина 6 4
Артимович Дмитрий 42 4
Врублевский Павел 102 4
Ковыршин Алексей 11 4
Землянников Эдуард 1 1
Врублевская Вера 1 1
Инноядов Александр 2 1
Пахомов Евгений 1 1
Шубина Светлана 1 1
Шубин Владимир 1 1
Морозов Евгений 17 1
Докучаев Дмитрий 19 1
Стоянов Руслан 36 1
Артимович Игорь 30 1
Михайлов Сергей 55 1
Пермяков Максим 30 1
Фомченков Григорий 3 1
Гольцман Антон 9 1
Артимовичи (братья) 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14447 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Канада 4974 1
Абхазия - Республика 180 1
США - Калифорния 4767 1
США - Нью-Йорк 3144 1
Канада - Онтарио 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 439 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 3
Спорт - Футбол 750 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 498 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2139 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6463 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1027 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5235 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 817 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 622 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 1
Лаборатория Артимовича 9 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/