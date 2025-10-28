Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185730
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80103
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Врублевский Петр


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
28.03.2025 Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Врублевский Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5236 1
Meta Platforms - Facebook 4520 1
Telegram Group 2501 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
Assist - Ассист 215 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 824 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 232 2
Судебная власть - Judicial power 2399 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3443 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3342 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5749 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 932 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11232 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5314 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3477 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5829 1
FreePik 1385 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5770 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 915 1
Беляев Алексей 34 2
Врублевский Павел 103 2
Сомов Дмитрий 6 2
Акимова Надежда 5 2
Ведяшкин Матвей 5 2
Артимовичи (братья) 23 1
Сырова Марина 1 1
Ковыршин Алексей 11 1
Мариненко Кирилл 1 1
Инноядов Александр 2 1
Сырова Мария 2 1
Олевский Сергей 10 1
Михайлов Сергей 56 1
Артимович Дмитрий 42 1
Докучаев Дмитрий 20 1
Стоянов Руслан 37 1
Артимович Игорь 30 1
Пермяков Максим 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 989 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 48 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53318 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2533 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8298 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6629 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 499 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10641 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3012 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5260 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 628 1
РИА Новости 975 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1239 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/