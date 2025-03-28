Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

Хамовнический районный суд несколько месяцев не может вынести приговор основателю платежной системы Chronopay Павлу Врублевскому, обвиняемому в создании мошеннических сайтов. Более того, заседание неожиданно стало закрытым, а судья Марина Сырова заявила об угрозах в своей адрес от сына Врублевского.

Затягивание процесса по делу основателя Chronopay

Хамовнический районный суд вместо ожидавшегося приговора продлил на три месяца содержание под стражей основателю платежной системы Chronopay Павлу Врублевскому и другим фигурантам его дела.

Судья Марина Сырова ранее заявившая об угрозах в свой адрес со стороны сына Врублевского Петра, не смогла вынести решение о своем отводе.

Расследование дела о мошенничестве в интернете началось еще весной 2022 г., с тех пор Павел Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев находятся под стражей.

Другие фигуранты дела - программист Chronopay Матвей Ведяшкин и создательница компании «Вангуд» Надежда Акимова были отправлены под домашний арест.

В рамках отдельного процесса в особом порядке рассматривалась дело бывшего технического директора Chronopay Дмитрия Сомова: несмотря на признание вины, он получил три годы тюрьмы и был взят под стражу в зале суда. Сомов сейчас обжалует приговор.

Рассмотрение дела в суде в отношении Врублевского и других фигурантов началось в конце 2023 г. В январе 2025 г. состоялись прения сторон, после которого обвиняемые должны были выступить с последним словом, а далее суд должен был вынести приговор. Но приговора до сих пор нет, так как один из обвиняемых Матвей Ведяшкин с последним словом до сих пор не выступил.

Угрозы в адрес судьи

Как рассказали CNews участники процесса, на одном из последних заседаний в феврале в зал судебного заседания неожиданно вошли оперативники ГУЭБИПК (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД и, удалив оттуда адвокатов, провели опрос Павла Врублевского. Причиной стали угрозы, которые якобы поступали судье Сыровой от Петра Врублевского.

Это также стало основанием для объявления Петра Врублевского в розыск, сообщало агентство «РИА Новости».

Сам Петр Врублевский с 2024 г. уже находится в розыске по другому делу о вымогательстве. Со своей стороны, Павел Врублевский в своем Telegram-канале опроверг утверждения об угрозах судье и разместил соответствующее видеообращение от своего сына.

После такого поворота дела защита Врублевского заявила отвод судье Сыровой, так как, являясь потерпевшей, она не может вести процесс. Вопрос об отводе судье решает сам судья, поэтому шансы на его удовлетворение не велики. Однако отвод не был рассмотрен.

Ожидалось, что судья вынесет решение по этому вопросу на заседании 27 марта, после чего будет заслушано последнее слова Ведяшкин, и может быть оглашен приговор.

Как прессу не пустили на открытое заседание суда

Заседание началось с опозданием на три часа, и сотрудники Федеральной службы судебных приставов неожиданно перекрыли доступ в зал заседаний, пуская только участников процесса по определенному списку. В зал не были допущены ни пресса, ни даже родственники обвиняемых. При этом сам процесс является открытым и доступ на него был свободным.

В картотеке Хамовнического суда данное заседание также значилось как «открытое». По словам участников процесса, судья Сырова каких-либо решений о засекречивании процесса не принимала. Также, с их слов, ходатайство об отводе снова не было рассмотрено, Ведяшкин вновь не зачитал последнее слово, был лишь решен вопрос о продлении меры пресечения.

Новое заседание состоится лишь 24 апреля. Адвокат Врублевского Кирилл Мариненко полагает, что этот процесс может стать рекордным по сроку, прошедшему от момента прений до вынесения приговора.

В чем обвиняют Павла Врублевского

Фигурантов дела обвиняют в создании сети мошеннических сайтов kings-donate.com. Сайт заманивал пользователей социальных сетей ложными сообщениями о возможном заработке в интернете: участии в опросах, лотереях, розыгрышах и т.д.

Оператором сайта была компания «Вангуд», которая обслуживалась в Chronopay. По мнению следствия, Надежда Акимова была реальным собственником «Вангуд», а также компаний «Блэксис» и «Нантэк». Проверка Росфинмониторинга выявила признаки аффилированности у всех трех компаний с «Хронопей-Восток» (юридическое лицо Chronopay).

Согласно материалам дела, потерпевшими стали 100 тыс. россиян, а сумма ущерба составила 500 млн руб. Однако на суде потерпевшими были признаны только 36 человек, а сумма ущерба составила 534 тыс. руб. В то же время обвинение считает, что криминальный характер имел весь оборот «Вангуд» в сумме 424 млн руб..

Обвинение фигурантам было предъявлено по статье о краже, мошенничестве, легализации и неправомерном обороте платежных средств. Прокуратура просит приговорить Врублевского к 12 годам тюрьмы и взыскать с него штраф в размере 2,5 млн руб. Для Беляева обвинение запросило 10 лет тюрьмы, Акимовой восемь лет, Ведяшкину семь лет.

Подсудимые своей вины не признают. Врублевский в своем Telegram-канале указывал, что деньги с банковских четов клиентов списывались после ввода ими SMS-кода, и часть из заявленного ущерба была возвращена.

Супруг Надежды Акимовой Денис пояснил CNews, что его жена вошла в доверие в Врублевскому, который обещал помочь ей с наследственным делом, и передала ему в управление «Вангуд». Сама же она в момент описываемых событий находилась в Крыму и занималась вопросами строительства детских лагерей.

Содержание под домашним арестом Акимовой нарушает ее права, полагает ее супруг, так как она нуждается в медицинской помощи, но не может записаться к врачу через госуслуги.