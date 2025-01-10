Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы

Прокуратура просит приговорить создателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского к 12 годам тюрьмы. Остальным фигурантам дела грозит 7-10 лет. Обвиняемые своей вины не признают.

Прокуратура запросила срок для создателя Chronopay

Прокуратура запросила 12 лет тюрьмы для создателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского по делу о мошенничестве на заседании в Хамовническом суде Москвы. Кроме того, с предпринимателя хотят взыскать штраф в размере 2,5 млн руб., сообщило «РИА-Новости».

На скамье подсудимых также находятся финансовый директор Chronopay Алексей Беляев, программист компании Матвей Ведяшкин и владелец компании «Вангуд» Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Душкова). Из них под стражей находятся Врублевский и Беляев.

Прокуратура запросила для Беляева 10 лет заключения, для Акимовой 8 лет, Ведяшкину 7 лет. С них также хотят взыскать штрафы в размере от 50 тыс. до 2 млн руб.

Приговор в отношении технического директора Chronopay

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего технического директора Chronopay Дмитрия Сомова к трем годам тюрьмы. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Сомов с приговором не согласился и обжаловал его. Дело Сомова рассматривалось в особом порядке, он признал свою вину и дал изобличающие показания против остальных фигурантов дела.

Суть обвинения

Фигурантом дела обвиняют в создании мошеннического сайта kings-donate.com. Сайт заманивал пользователей социальных сетей ложными сообщениями о возможном заработке в интернете: участии в опросах, лотереях, розыгрышах и т.д.

Оператором сайта была компания «Вангуд». Она, как и связанные с ней компании «Блэксис» и «Нантэк», принадлежат Надежде Акимовой. Процессинг для «Вангуд» осуществлял Chronopay. Согласно проверке Росфинмониторинга, «Вангуд», «Блэксис», «Нантэк» и «Хронопей-Восток» (юридическое лицо Chronopay) составляют одну группу лиц.

Расследование уголовного дела началось в 2022 г. Тогда Врублевский и Беляев оказались под арестом. Арестованы были также и сервера Chronopay, в связи с чем платежная система перестала работать.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевшими стали 100 тыс. россиян, а сумма ущерба составила 500 млн руб. Однако на суде обвинитель заявил, что потерпевшими стали лишь 36 человек, а сумма ущерба составила 534 тыс. руб. При этом следствие пришло к выводу, что весь оборот «Вангуд» в сумме 424 млн руб. имел криминальный характер.

Позиция Павла Врублевского

Обвиняемые своей вины не признают. Адвокат Врублевского Александр Инноянов заявил CNews, что считает требуемый прокуратурой срок «чрезмерно суровым по отношению к указанным в обвинении обстоятельствам и последствиям».

Врублевский в своем Telegram-канале указывал, что в суд выступили только пять потерпевших, из которых (слов предпринимателя) только один «уверенно» называл себя жертвой обмана. Кроме того, диск с выписками о половине потерпевших попросту был сфабрикован, считает предприниматель.

Деньги со счетов потерпевших списывались с их согласия после ввода ими SMS-кодов, подчеркивает Врублевский. «Утверждение о краже денег невозможно даже теоретически, а обвинения в легализации невозможно попросту понять», - считает предприниматель.