Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло

Технического директора Chronopay Дмитрия Сомова приговорили к трем годам колонии за создание мошеннического сайта King-donate.com, в котором обвиняют основателя Chronopay Павла Врублевского. Сомов не согласен с приговором, так как он заключил досудебное соглашение со следствием и обличил остальных участников преступления.

Приговор в отношении бывшего технического директора Chronopay

Хамовнический суд Москвы приговорил к трем годам колонии технического директора платежной системы Chronopay Дмитрия Сомова, который ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя компании Павла Врублевского. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Сомов был взят под стражу в зале суда. При этом в ходе слушаний гособвинение просило приговорить программиста к семи годам заключения.

wirestock на Freepik Техдиректора Chronopay Дмитрия Сомова приговорили к трем годам колонии несмотря на досудебное соглашение со следствием

Сомов с приговором не согласился и уже обжаловал его в Мосгорсуде. Подсудимый указывал, что он признал свою вину, обличил остальных соучастников преступления, дал на них показания и выполнил все условия досудебного соглашения. Само дело слушалось в особом порядке.

В чем обвиняют Павла Врублевского

Уголовное дело в отношении Павла Врублевского начало расследоваться весной 2022 г. Тогда Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев оказались под стражей. Серверы Chronopay были изъяты, вследствие чего платежная система прекратила работу.

Фигурантами дела также являются программист Chronopay Матвей Ведяшкин и владелец компании «Вангуд» Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Душкова). Они находятся под домашним арестом.

Обвинение связано с мошеннческим сайтом king-donate.com. По версии следствия, его оператором была компания «Вангуд». С этой компании также связаны «Блэксис» и «Нантэк», которые также принадлежат Акимовой.

Сайт king-donate.com в 2019-2020 гг. завлекал пользователей социальных сетей, предлагая им различные способы заработка в интернете: участие в опросах за вознаграждение, розыгрыши и т.п. Для получения денежных средств пользователям предлагалось перевести со своих банковских счетов десятки тысяч рублей, но обещанных вознаграждений они не получали.

Услуги процессинга для «Вангуд» предоставлял Chronopay (юридичское лицо - «Хронопей-Восток»). Chronopay подключила «Вангуд» и еще десятки компаний к процессингу «РФИ-Банка». Однако в конце 2019 г. банк отключил большинство из них, а в 2021 г. у самого банка была отозвана лицензия.

В ходе проверки Росфинмониторинга было установлено, что «Вангуд», «Нантэк», «Блэксис» и «Хронопей-Восток» составляют одну группу лиц: в них работают одни и те же люди, они используют одну и ту же группу IP-адресов и т.д.

В материалах следствия было заявлено, что потерпевшими являются 100 тыс. россиян, а ущерб составил 500 млн руб. Однако в суде было заявлено, что потерпевшими являются лишь 36 человек, а общий объем причиненного им ущерба составляет 534 тыс. руб. В то же время следствие пришло к выводу, что весь оборот денежных средству «Вангуд» в объеме 424 млн руб. имел криминальный характер.

Позиции обвиняемых

Дело в отношении Врублевского, Ведяшкина, Акимовой и Беляева рассматривается в Хамовническом суде отдельно от дела Сомова.

Им предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: статья 159 часть 4 (мошенничество, совершенное группой лиц), статья 158 часть 4 (кража, тайное чужого имущества), статья 174 часть 4 (легализация, осуществленная группой лиц), статья 187 часть 2 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц).

Обвинение Сомову было предъявлено по тем же статьям, за исключением статьи о неправомерном обороте средств платежей.

Обвиняемые свою вину не признают. Врублевский заявил на суде, что потерпевшие осознанно переводили денежные средства путем ввода кода из SMS. Также, по его сведениям, денежные средства были им возвращены. Акимова также заявляет о своей невиновности.

В разговоре с CNews она говорила, что Врублевский вошел к ней в доверие и получил в управление созданный ей благотворительный фонд, поэтому к указанным событиям она отношения не имеет.

Банкротство Врублевского и распродажа его имущества

Одновременно Арбитражный суд Москвы признал Врублевского банкротом. В числе кредиторов значится «Хронопей-Сервисез» (бывшее юридическое лицо Chronopay), которое признано банкротом. В настоящее время кредиторы Врублевского решают вопрос о продаже принадлежащего ему недвижимого имущества.