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Сомов Дмитрий


28.03.2025 Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы 1
10.01.2025 Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы 1
02.12.2024 Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло 1
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сомов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 2
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 341 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 789 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3382 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1003 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1836 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14163 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21494 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6724 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12895 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4097 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 501 2
Аналоговые технологии 2780 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 272 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10668 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8198 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13458 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30136 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 796 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5172 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 746 1
FreePik 1070 1
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Лесь Алексей 10 2
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Загороднев Григорий 4 2
Луцишин Виктор 2 2
Врублевский Павел 99 2
Беляев Алексей 33 2
Акимова Надежда 4 2
Ведяшкин Матвей 4 2
Абрамов Сергей 73 1
Горбатько Александр 105 1
Головин Дмитрий 33 1
Малярчук Юрий 8 1
Соловьев Владимир 106 1
Кадацкий Валерий 7 1
Ливинский Андрей 3 1
Терехов Александр 16 1
Старовойтов Александр 13 1
Осипов Олег 24 1
Головин Леонид 25 1
Гучиа Станислав 7 1
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