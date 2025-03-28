Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сомов Дмитрий
Сомов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлов Владимир 12 2
|Лесь Алексей 10 2
|Рылов Сергей 8 2
|Загороднев Григорий 4 2
|Луцишин Виктор 2 2
|Врублевский Павел 99 2
|Беляев Алексей 33 2
|Акимова Надежда 4 2
|Ведяшкин Матвей 4 2
|Абрамов Сергей 73 1
|Горбатько Александр 105 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Малярчук Юрий 8 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Кадацкий Валерий 7 1
|Ливинский Андрей 3 1
|Терехов Александр 16 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Осипов Олег 24 1
|Головин Леонид 25 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Попов Никита 9 1
|Герман Андрей 24 1
|Барсуков Николай 9 1
|Казаков Николай 8 1
|Черныш Сергей 6 1
|Денисюк Геннадий 7 1
|Чайка Павел 7 1
|Харин Константин 6 1
|Попенков Владимир 6 1
|Андрианов Михаил 9 1
|Панфилов Виталий 4 1
|Богомолов Анатолий 4 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.