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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осипов Олег


07.03.2025 В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час 1
10.12.2024 Россияне захватят рынок компьютерной периферии. Начинается выпуск мышек и клавиатур нового отечественного бренда 2
22.11.2024 Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1
22.11.2024 Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники 1
28.08.2024 В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику 1
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год 2
21.05.2024 Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию 1
27.02.2024 Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат 1
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники 1
12.02.2024 В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос 1
22.01.2024 В России вводят маркировку ноутбуков, смартфонов и печатных плат 1
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат 1
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают 1
16.01.2023 В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель 1
11.12.2019 Власти оставят россиян без дешевых смартфонов из Китая 2
04.12.2019 В России легализовали продажу драгоценностей через интернет 1
25.12.2018 «Суверенный Рунет» обойдется бюджету в 130 млрд руб. в год 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Осипов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 10
Ростелеком 9780 4
Huawei 3964 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 2
Xiaomi 1760 1
Apple Inc 12166 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Netris - Нетрис 53 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Телеком-защита 53 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 26 1
Merlion iRU - Деловой офис 310 1
ICL ГК 389 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Samsung Electronics 10299 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Газпром Тех 2 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
РостИнтех 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 1
МегаФон 8999 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 5
Газпром - Севернефтегазпром 14 5
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 3
РЖД - Российские железные дороги 1917 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 219 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 3
Мосводоканал МГУП 67 3
СТГ - Стройтрансгаз 19 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
DuPont - Дюпон 100 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 162 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Новард УК - Novard 72 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
ПСП-Фарман 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
Газпром ПАО 1347 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3361 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 2
Мосгортранс ГУП 122 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 448 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 68 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 285 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 8
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 697 2
USB Type-A - USB-A 524 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1085 5
FreePik 1040 4
Linux OS 10049 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
Apple iPhone 11 256 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
FalconGaze SecureTower 61 1
Apple MacBook Pro 527 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 222 1
Microsoft Windows 10 1773 1
Microsoft Windows 15756 1
Microsoft Windows 11 569 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 467 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 35 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 1
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Орлов Владимир 12 2
Козлов Михаил 174 2
Дурыгин Виктор 9 2
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Горшков Дмитрий 10 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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