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В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час

В Ростове-на-Дону открылся завод группы компаний «Бештау» по производству компонентов для электроники. Это только первый этап проекта с инвестициями 8 млрд руб.

Начало проекта на восемь миллиардов

Группа компаний «Бештау» открыла новый завод в Ростове-на-Дону, на котором будут выпускать 500 тыс. комплектующих для компьютерной техники в год, сообщается на сайте компании. Площадь завода — 2,5 тыс. кв. м, он объединил участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность составляет 750 тыс. компонентов в час.

Предприятие станет первой очередью проекта из нескольких комплексов. К 2028 г. площадь производства увеличится до девяти тыс. кв. м, будет создано около 700 рабочих мест, по словам Олега Осипова, генерального директора ГК «Бештау».

«Все это позволит обеспечить промышленный суверенитет нашего региона и страны, а налоговые отчисления положительно скажутся на развитии экономики. Эти средства мы сможем использовать в различных сферах, чтобы обеспечить комфортные условия жизни на Дону», — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь и добавил, что благодаря работе предприятия можно будет развивать еще одну перспективную сферу — производство беспилотных авиационных систем.

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«Бештау»
Мощность нового завода «Бештау» - 750 тыс. компонентов в час

О начале строительства завода в Ростове-на-Дону стало известно в конце августа 2023 г. Информация на сайте регионального правительства гласила, что будет построено всего пять производственных комплексов, а размер инвестиций составит восемь млрд руб.

Масштабное производство

Первым шагом «Бештау» на пути к собственному заводу в Ростове-на-Дону стало открытие компании «Бештау Электроникс» в сентябре 2021 г. В январе 2023 г. на заводе компании в Ессентуках начался выпуск первых мониторов компании.

В феврале 2024 г. было объявлено о создании «Бештау» и производителем станков «РостИнтех» научно-исследовательской компании «Бештау технологии», которая займется исследованиями в областях разработки станков, оборудования и технологий для радиоэлектроники и микроэлектроники».

В июле 2024 г. CNews писал о планах «Бештау» запустить в регионе в 2026 г. линию по выпуску более одного млн микроконтроллеров в год.

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В правительстве Ростовской области тогда подчеркнули, что на территории региона будут организованы все этапы создания микросхем.

В том же месяце «Бештау» объявила, что в течение месяца в Ростове запустит завод по производству ноутбуков мощностью до 100 тыс. штук в год. В дальнейшем на предприятии планируют выпускать еще и литий-ионные батареи для ноутбуков

Этап становления компании

Российская ГК «Бештау», известная в первую очередь как производитель мониторов, системных блоков, неттопов и различной компьютерной периферии.

На данный момент у компании есть производственные площадки в двух городах — Ростове-на-Дону и Ессентуках, как указано на ее сайте. Вся продукция внесена в реестр Минпромторга. Основные клиенты – государственные структуры, преимущественно учреждения образования и здравоохранения.

По итогам 2024 г. объем производства электронных устройств составил 325 тыс., тогда как в 2023 г. показатель составлял около 100 тыс. Основной причиной такого роста соучредитель ГК «Бештау» Владимир Кузнецов назвал завершение очередного этапа становления компании - первые два года были посвящены созданию базовых производственных мощностей и выстраиванию необходимых процессов. В 2023 г. производство устройств началось, а 2024 г. стал первым полным 12-месячным циклом непрерывного производственного процесса.

Анна Любавина

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