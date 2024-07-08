В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год

ГК «Бештау» наладит выпуск микроконтроллеров Beshtau 1001V1 в Ростове-на-Дону, где год назад она начала строительство 8-миллиардного завода. Инвестиции в производство микроконтроллеров составят 2,1 млрд руб., а объем их выпуска превысит 1 млн штук в год.

Сделано в России

В Ростове-на-Дону появится полноценное производство микроконтроллеров (микросхем, предназначенных для управления электронными устройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь как производитель мониторов, системных блоков, неттопов и различной компьютерной периферии.

Предварительная дата начала работы линии по выпуску микроконтроллеров – 2026 г., пока без указания месяца. Известно лишь, что в планы «Бештау» входит производство более 1 млн микросхем в год.

Выпускать «Бештау» будет микроконтроллер Beshtau 1001V1, использующий архитектуру RISC. Редакция CNews обратилась к соучредителю ООО «Бештау Электроникс» (входит в ГК «Бештау» наряду с ООО «Бештау») Олегу Осипову с вопросом о выборе этой архитектуре и ожидает ответа.

«Бештау» Производство на заводе «Бештау»

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, инвестиции в выпуск микроконтроллеров составят около 2,1 млрд руб. Новое производство, по его словам, повлечет за собой создание более 100 новых рабочих мест.

Проект будет развиваться в рамках соглашения, подписанного Игорем Сорокиным и гендиректором ГК «Бештау» Олегом Осиповым.

Все и сразу

В правительстве Ростовской области подчеркнули, что на территории региона будут организованы все этапы создания микросхем. В частности, упомянуты непосредственно разработка и так называемое «скрайбирование». Под этим термином подразумевается процесс нанесения рисок на полупроводниковые пластины с уже готовыми интегральными схемами, по которым в дальнейшем по этим рискам пластины будут разделены на отдельные кристаллы.

Финальный этап, указано на сайте правительства региона, тоже будет реализовываться в Ростовской области. «Использование отечественного микроконтроллера обеспечит дополнительную локализацию производства компьютерной техники «Бештау» на территории Ростовской области», – отметил Игорь Сорокин.

Подробностей пока нет

К моменту выхода материала детали о новом микроконтроллере Beshtau 1001V1 в открытом доступе представлены не были. В частности, не было известно, в каких именно устройствах он может найти свое применение, поскольку микроконтроллеры встречаются сейчас едва ли не повсеместно. Даже в электронике современного тостера можно найти такую микросхему.

Сами разработчики уверяют, что контроллеры Beshtau 1001V1 «заменяют зарубежные аналоги и во многом их превосходят», указано на сайте правительства Ростовской области. Редакция обратилась к представителям «Бештау» с вопросом о примерах зарубежных аналогов и ожидает ответа.

Все шло именно к этому

Первым шагом «Бештау» на пути к собственному заводу в Ростове-на-Дону стало открытие компании «Бештау Электроникс» в сентябре 2021 г. В январе 2023 г. на заводе компании в Ессентуках, как сообщал CNews, начался выпуск первых мониторов компании.

К моменту публикации материала в распоряжении «Бештау» были две производственные площадки – в Ессентуках и в Ростове-на-дону. В середине февраля 2024 г. компания выпустила первый мобильный ПК в своей линейке.

О строительстве завода в Ростове-на-Дону стало известно в конце августа 2023 г. Информация на сайте регионального правительства гласит о стоимости проекта в размере 8 млрд руб. и о планах по строительству пяти комплексов общей производственной площадью 9000 кв. метров. Планировалось, что строительство завершится в 2025 г., однако уже в начале июля 2024 г. «Бештау» объявила о планах по запуску в течение месяца в Ростове завода по производству ноутбуков мощностью до 100 тыс. штук в год. В дальнейшем на предприятии планируют выпускать еще и литий-ионные батареи для ноутбуков.

Еще раньше, в конце июня 2024 г., соучредитель «Бештау Электроникс» Владимир Кузнецов сообщил РБК о начале производства в Ростове микропроцессоров с использованием зарубежных IP-блоков и ядер. Кузнецов сообщил, что суммарный размер вложений в этот проект составит в пределах 2 млрд руб., и что в планы входит выпуск до 2,5 млн процессоров в год. «Все будет зависеть от спроса, – сказал Кузнецов РБК. – Рассчитываем, что примерно половина процессоров будет использоваться для нужд компании, а остальная часть поставляться в пределах страны. Разработка и корпусирование наши, а подложки мы закупаем. Вкладываться в их разработку пока рано, нужно наработать определенный опыт и сформировать портфель заказов». На момент запуска производства объем выпуска составлял 20-30 тыс. чипов в месяц.