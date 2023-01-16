В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель

В Ессентуках началось производство российских мониторов «Бештау» M24FHD. Это 24-дюймовая модель с IPS-экраном, предназначенная как для госучреждений, так и для компаний. Разработчик планирует начать производство 27-дюймовых моделей, а также компьютеров и моноблоков.

Made in Russia

В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау». За ней стоит компания «Бештау электроникс», расположенная в Ессентуках (Ставропольский край). На момент выхода материала в ассортименте компании была лишь одна модель – M24FHD с экраном на 24 дюйма по диагонали. Как сообщили CNews в «Бештау электроникс», разработка заняла два месяца и базировалась на уже имеющихся у компании электронных схемах изделия. Иностранные специалисты в процессе создания монитора участия не принимали.

Монитор имеет сравнительно современные спецификации – матрицы TN с околонулевыми углами обзора у него нет. Согласно информации на сайте разработчика, производство монитора будет осуществляться в «Ессентуках», где «Бештау электроникс» построила свою фабрику. Производство отдельных электронных компонентов реализовано в Ростове-на-Дону, сообщили CNews представители разработчика. В Ессентуках осуществляется сборка готовых изделий. Однако пока неясно, какая компания поставляет матрицы для этих мониторов. На вопрос CNews разработчики ответили: «При производстве используются матрицы различных типов (IPS, VA) и различных производителей, указать конкретику не можем, коммерческая тайна».

Также нет данных о сроках появления M24FHD в каталогах предложений российских розничных сетей и маркетплейсов и о его рекомендуемой стоимости. В компании-разработчике сообщили CNews, что единственным каналом продаж мониторов пока что является реализация через дистрибьютора. На данном этапе компания не планирует выход в розницу, и потому розничная цена еще не определена. На момент выхода материала было известно лишь, что в числе покупателей монитора есть госучреждения, в включая Минздрав Воронежской области. Это стало возможным благодаря нахождению монитора в отечественном реестре радиоэлектронной продукции российского Минпромторга (номер записи 3257\1\2022). Целевая аудитория монитора – компании и госучреждения.

Внешность монитора вполне актуальная

На 15 января 2023 г. ни один российский производитель компьютеров и периферии не осуществлял сколько-нибудь массовый выпуск отечественных мониторов. Другими словами, в этом плане у «Бештау электроникс» пока нет конкурентов.

Основные возможности монитора

Монитор «Бештау» M24FHD поставляется с IPS-матрицей на 23,8 дюйма по диагонали, поддерживающей разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. Углы обзора стандартные для IPS – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Экран монитора имеет яркость 250 нит и контрастность на уровне 1000:1. К источнику изображения он подключается по VGA и HDMI, плюс есть вход DisplayPort. DVI, тем временем, отсутствует. Боковые и верхняя рамки имеют минимальную толщину.

M24FHD поддерживает настенный монтаж по стандартам VESA 75x75 и 100х100, для чего в его задней стенке предусмотрены соответствующие отверстия. Их же можно использовать для крепления неттопа.

Экран у монитора явно не плоский

Блок питания у M24FHD встроенный, что не позволило сделать монитор сверхтонким. В режиме работы он потребляет 19 Вт.

Разработчики предусмотрели для M24FHD опцию в виде встроенных колонок. Монитор весит 2,9 кг и имеет габариты 539х310х38 мм вместе с подставкой. Также опционально доступны версия с матрицей VA и аналогичными спецификациями и два порта USB 3.0 для периферии. Они подключаются к компьютеру по кабелю USB-B – USB-A.

Разработчики предусмотрели несколько опций

Что примечательно, для своего первого монитора «Бештау электроникс» выбрала слегка изогнутую (судя по рендерам) форму. «В ассортименте предполагаются различные модели с разными экранами и набором портов подключения. Базовая модель имеет стандартную плоскую матрицу», – рассказали CNews разработчики.

Производству дан старт

По информации издания «Российская газета», компания «Бештау электроникс» инициировала тестовое производство мониторов M24FHD в Ессентуках. Объем первых партий составил около 10 тыс. экземпляров.

В будущем россияне смогут увидеть логотип «Бештау» на компьютерах и периферии

15 января 2023 г. завод начал выпускать еще и мышки с клавиатурами, все под брендом «Бештау». В планы компании входит выпуск 27-дюймовых мониторов, но сроки начала работы конвейера не установлены. Также в настоящее время процедуру регистрации в реестре Минпромторга проходят материнские платы «Бештау». По завершении процесса компания начнет выпускать на их основе компьютеры различных форм-факторов.

Немного о производителе

Компания «Бештау электроникс» основана в сентябре 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. (данные «Контур.фокус»). На момент открытия у нее было два учредителя с равными долями – Владимир Кузнецов и Олег Осипов. 21 марта 2022 г. уставный капитал увеличился до 15 тыс. руб., а в состав учредителей вошла Екатерина Черенкова. Доли Осипова и Кузнецова уменьшились с 50% до 33,33%.

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Генеральный директор компании – Варткес Галустян. 2021 г. компания завершила с убытком в размере 755 тыс. руб.

У «Бештау электроникс» 13 видов деятельности, включая основной «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД 26.20). В списке также числятся «издание прочих программных продуктов» (58.29) и «производство коммуникационного оборудования» (26.30).

На момент публикации материала дистрибьютором техники «Бештау электроникс» была отечественная компания Treolan (входит в «Ланит»). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре 2022 г.