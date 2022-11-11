Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»

Treolan (входит в группу «Ланит») и компания «Бештау электроникс» подписали дистрибьюторский контракт на поставку мониторов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Бештау электроникс» ‒ отечественный разработчик и производитель ИТ-оборудования. Под маркой «Бештау» выпускаются персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, серверы, мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши.

Компания обладает инженерными компетенциями и штатом высококвалифицированных специалистов в области производства. Собственный центр исследований и разработок непрерывно работает над расширением линейки выпускаемой продукции. Производственная база, укомплектованная новым высокотехнологичным оборудованием, позволяет изготавливать устройства, отвечающие всем современным критериям. Высокий уровень локализации дает возможность кастомизации под потребности заказчиков в короткие сроки.

Продукция «Бештау» соответствует нормам и основным положениям российского законодательства, внесена в реестр Минпромторга России. Вендор осуществляет сервисное обслуживание по заявкам на горячую линию. Сервисные центры «Бештау» находятся в Москве, Ростове-на-Дону и в Ессентуках.

Оборудование поступит на склад дистрибьютора в ноябре-декабре 2022 г., но уже сегодня партнеры Treolan могут получить предложения вендора в свои проекты.

Наталья Топчиева, менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan: «В текущих реалиях развитие и поддержка производства в России не просто актуальны – это необходимо. Для Treolan продвижение отечественного разработчика в приоритете. Включение в портфель вендоров компании «Бештау электроникс» позволит нам предлагать партнерам компьютерную технику, внесенную в реестр Минпромторга России, что, в свою очередь, открывает им возможность получения преференций в проектах».

Владимир Кузнецов, директор по развитию «Бештау»: «Компания Treolan – идеальный партнер для реализации планов «Бештау» по выходу на первые позиции среди отечественных производителей компьютерной техники. Партнерство позволит решить одну из наших ключевых задач как производителя – обеспечить доступность высокотехнологичных устройств как для государственных структур, так и для конечного пользователя».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.