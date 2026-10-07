Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Топчиева Наталья
СОБЫТИЯ
|07.10.2026
|Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры 1
|11.11.2022
|Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
|18.04.2022
|Treolan и Valday подписали дистрибьюторский контракт 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Топчиева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 231 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
|Валдай технологии 1 1
|Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 805 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 2
|Россия - РФ - Российская федерация 168510 2
|Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.