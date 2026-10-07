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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202460
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Топчиева Наталья

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры 1
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
18.04.2022 Treolan и Valday подписали дистрибьюторский контракт 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Топчиева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 231 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
Валдай технологии 1 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4030 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2981 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4712 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3675 1
Моноблок - Monoblock PC 1152 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1705 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1068 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15559 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 805 1
Вавилов Сергей 1 1
Кузнецов Владимир 47 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 2
Россия - РФ - Российская федерация 168510 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6238 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7948 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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