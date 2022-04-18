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Treolan и Valday подписали дистрибьюторский контракт

Treolan (входит в группу «Ланит») и российский производитель ИТ-оборудования Valday подписали дистрибьюторский контракт на поставку мониторов.

В апреле 2022 г. основные модели мониторов Valday поступят на склад Treolan в Москве. Также партнёрам будет доступен весь модельный ряд продукции под маркой Valday под заказ. В проектные сделки технические характеристики оборудования можно адаптировать под требования заказчика.

Мониторы Valday созданы для того, чтобы улучшить качество работы с помощью технологий, позволяющих воссоздать естественные цвета. Дизайн разработан в актуальных тенденциях рынка. Мониторы сделаны из экологичных материалов и экономят пространство на рабочем столе.

Наталья Топчиева, менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan, сказала: «Сотрудничество с новым российским брендом – это возможность дать нашим партнёрам шанс предоставлять своим заказчикам больший выбор продукции. Качественная техника Valday и сильная команда позволят компании в будущем занять лидирующие позиции на рынке».

Вавилов Сергей, генеральный директор «Валдай технологии», отметил: «Благодаря позитивной репутации Treolan как надёжного партнера и ведущего дистрибутора, а также высокой квалификации специалистов этой компании, мы уверены в активном развитии и продвижении продуктов Valday на российском рынке ИТ-оборудования».

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