Кузнецов Владимир


СОБЫТИЯ


25.02.2026 «Бештау» и Atlas представили совместное решение на базе модульной программно-аппаратной архитектуры 1
04.06.2025 Создан «первый российский монитор на отечественном чипе-контроллере». Купить его смогут не все. Видео 1
07.03.2025 В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час 1
30.10.2024 ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов 1
09.08.2024 В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами 1
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год 1
01.07.2024 В России открывается завод мощностью 100 тысяч ноутбуков в год 2
05.04.2024 Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30% 1
11.03.2024 Резидент «Сколково» увеличил производство продукции для электродвигателей и робототехнических систем 1
28.02.2024 ИИ-технология Сбербанка прогнозирует развитие злокачественных новообразований 1
12.02.2024 В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос 2
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом 1
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат 1
09.08.2023 «Марвел» декларировал ввоз полумиллиона китайских мониторов, чтобы строить полуроссийские ПК для корпоративного сектора 1
03.08.2023 Госкомпаниям и госструктурам поднимут нормы на закупку российской электроники 1
31.07.2023 В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов 1
31.07.2023 C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии 1
28.07.2023 «Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка» 1
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают 1
27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle 1
16.01.2023 В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель 1
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
15.02.2017 «Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI 1
24.12.2015 CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети» 1
18.11.2015 Путина призвали отрегулировать в России электронную коммерцию 1
22.01.2015 Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области 1
21.10.2014 «Ростелеком» создаст прототип системы космического мониторинга за лесами в Челябинской области 1
22.08.2013 CyberPlat упростил оплату счетов «Татэнергосбыта» 1
20.08.2013 «СБ Банк» начал массовый выпуск чиповых банковских карт Visa 1
01.04.2013 Qiwi передумала покорять мир и устроила распродажу 1
28.09.2012 Банкоматы начинают выдавать деньги по отпечатку ладони 1
11.07.2012 «СБ Банк» установил в Москве свой тысячный терминал 1
25.06.2012 «Домашние деньги» развивают бизнес микрокредитования вместе с CyberPlat 1
23.06.2011 “Альфа-банк” забрал мобильную коммерцию “Билайна” 1
21.06.2011 Главу компании, профинансированной «Роснано», назвали американским шпионом 1
17.06.2009 Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
20.05.2009 В России построят крупнейший завод солнечных батарей 1
20.05.2009 Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

Кузнецов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 74 16
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 374 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 5
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 114 3
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Эспроконсалт 3 2
Ростелеком 10446 2
Yandex - Яндекс 8647 2
Intel Corporation 12592 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 165 2
ICL ГК 449 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 2
Google LLC 12358 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 84 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 342 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 1
Сити-фермер 3 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 34 1
Мостелеком 75 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 1
ИндаСофт - InduSoft 27 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 28 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 1
Профбизнестелеком 1 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Ортикон групп 16 1
T.Hunter 71 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 28 1
Рикор ДВТ - Рикор дизайн вычислительной техники 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 11
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 3
ПСБ - Промсвязьбанк 917 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
ГПБ - Газпромбанк 1193 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Visa International 1977 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Химпром 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 1
Татэнерго - Татэнергосбыт 10 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 1
Ogaki Kyoritsu Bank 2 1
Мастер-Банк 35 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
Платина КБ 30 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 1
NanduQ - Qiwi Baltic 3 1
NanduQ - Qiwi Chili - Qiwi Argentina 1 1
Ренова ГК - Оргсинтез 3 1
Рапид Био 102 1
Сколково - SK Agrotech Hub 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 4
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Челябинской области 75 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 191 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 37 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
DLP-Эксперт 14 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 375 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5352 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3020 4
Моноблок - Monoblock PC 1052 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12747 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8413 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1564 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 3
Desktop computer - Системный блок - системник 464 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 3
DDR - Double data rate 2959 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9008 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9907 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3113 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2108 8
Linux OS 11056 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1247 4
FreePik 1538 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Microsoft Windows 16459 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 2
ALMI AlterOS 104 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 89 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Visa Platinum 23 1
Visa Gold 21 1
Visa Classic 21 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 1
Microsoft Windows 11 743 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Atlas - Atlas.SE - Atlas.SM - Atlas.E - серия СХД 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 1
Google Android 14850 1
Microsoft Windows 10 1905 1
Apple macOS 2290 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Intel x86 - архитектура процессора 1998 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Intel Core - Семейство процессоров 1241 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 482 1
Apple iPhone 6 4862 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 1
Осипов Олег 26 6
Черенкова Екатерина 4 4
Галустян Варткес 7 4
Костров Дмитрий 36 2
Окулесский Василий 26 2
Калганов Игорь 53 2
Левашов Михаил 9 2
Павперов Владислав 2 2
Попов Валентин 3 2
Ломов Георгий 5 2
Велигура Александр 6 2
Оганесян Ашот 140 2
Вексельберг Виктор 154 2
Осипов Александр 92 2
Ломакин Владислав 1 1
Ефимов Алексей 15 1
Обухов Андрей 3 1
Грачев Андрей 18 1
Евдокимов Максим 27 1
Громов Владимир 14 1
Марушев Валерий 3 1
Пелевин Дмитрий 1 1
Илюхин Олег 18 1
Слюсарь Юрий 12 1
Климова Евгения 8 1
Астафьев Евгений 1 1
Миронов Юрий 24 1
Русланова Дарья 4 1
Федотова Валентина 6 1
Серова Елена 320 1
Ершова Элеонора 67 1
Орлов Александр 12 1
Ядройцев Артём 6 1
Косолапов Артём 7 1
Прохоров Фёдор 83 1
Емельянов Святослав 6 1
Орлов Станислав 49 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Бахвалов Андрей 18 1
Катрич Алексей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 37
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 82 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1014 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1699 3
Казахстан - Республика 5852 3
Беларусь - Белоруссия 6088 3
Индия - Bharat 5737 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 3
Украина 7821 3
Европа 24701 2
Армения - Республика 2388 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Бразилия - Федеративная Республика 2462 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 1
Конго - Демократическая Республика 100 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Украина Западная 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 76 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 75 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Япония 13576 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Сингапур - Республика 1916 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2715 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4402 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1631 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 2
Металлы - Платина - Platinum 483 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 2
Экономический эффект 1218 1
Webmaster - Вебмастер 133 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 436 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 59 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 2
Российская газета 279 1
WikiLeaks 120 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Известия ИД 722 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 5
IDC - International Data Corporation 4949 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
День молодёжи - 27 июня 1010 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
