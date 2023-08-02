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Госкомпаниям и госструктурам поднимут нормы на закупку российской электроники

Минцифры обсуждает с отраслью повышение обязательной минимальной доли закупок российской электроники в рамках постановления Правительства №2013. Сейчас по некоторым позициям она составляет 1-3%.

Планка повышается

Как стало известно CNews, Минцифры и производители электроники обсуждают повышение обязательной доли закупок по ряду позиций российской радиоэлектроники. Об этом CNews рассказал представитель министерства.

Изменения планируются в рамках постановления Правительства № 2013 от 3 декабря 2020 г. Из него следует, что с 1 января 2021 г. российские предприятия должны закупать обязательную минимальную долю товаров и услуг отечественного происхождения, в том числе, российской радиоэлектроники.

Например, согласно документу, в 2023 г. доля закупок российских ПК должна составить 70%. Аналогичные квоты вводятся на закупку ноутбуков и планшетов российского производства. В минимальной степени квоты затронули госзакупки устройств ввода/вывода, комплектующие коммуникационного оборудования и мониторы (1-3%).

Минцифры планирует поднять, в частности, долю закупок российских мониторов. «Работа в этом направлении началась после изменений в классификаторе по видам экономической деятельности, когда перечень радиоэлектронной продукции стал более детальным, — пояснил CNews представитель Минцифры. — Также на это повлиял рост производственных мощностей у отечественных производителей, в том числе у тех, кто занимается выпуском мониторов».

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Фото: © Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика
Минцифры обсуждает с отраслью повышение доли закупок российской электроники

Как минимум пять российских компаний работают над выводом в серию мониторов собственного производства, отметили в министерстве. В июле 2023 г. CNews писал о двух таких компаниях F+ tech и «Рикор электроникс», которые анонсировали выпуск своих мониторов уже в 2023 г.

На сколько ожидать рост

Значение, на которое будет повышена минимальная доля обязательных закупок, прорабатывается со всеми участниками рынка, отметил представитель министерства. Сейчас Минцифры оценивает возможности российской радиоэлектронной промышленности, а также спрос со стороны крупных и средних корпоративных потребителей. Представители Минцифры не ответили на вопрос о том, какой может стать доля закупок.

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Импортонезависимость

Один из собеседников CNews на рынке электроники, предположил, что доля закупок по мониторам может достичь 30%. О планах поднять долю закупок мониторов знает и пресс-секретарь RDW (производит компьютерную технику) Павел Коваленко. По его словам, видя потребность госсектора в мониторах, компания готовится к их серийному производству.

Как рассказал ранее CNews соучредитель группы компаний «Бештау» (производит периферийное оборудование, включая мониторы, клавиатуры, мыши и др.) Владимир Кузнецов потребность госсектора в компьютеризированных рабочих местах составляет около 2 млн единиц в год.

Постановление 2013

Постановление Правительства №2013 вводит процентное отношение отечественной продукции и услуг к объему госзакупок соответствующего вида для каждого отчетного года в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая госкорпорации, госкомпании, бюджетные, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.

Документ предлагает считать происхождение товара российским, если он включен, в том числе, в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Кристина Холупова

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