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В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов

На российском рынке появляется все больше игроков, собирающихся выпускать мониторы. Сейчас о таких планах заявил разработчик ИТ-оборудования «Рикор электроникс». Компания планирует начать выпуск не только мониторов, но и моноблоков в 2023 г. Вложения в проект составили около 300 млн рублей.

Мониторы и моноблоки «Рикор»

Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор электроникс» займется производством моноблоков и мониторов. Об этом CNews рассказал вице-президент «Рикор дизайн вычислительной техники» («Рикор ДВТ») Антон Громов.

По его словам, в 2023 г. планируется произвести по 50 тыс. мониторов и моноблоков. Производство будет организовано на заводе компании в Арзамасе (Нижегородская область). При этом половина запланированного к выпуску объема новой продукции уже предзаказана, утверждает Громов.

Общий объем инвестиций в расширение производства (цеха, оборудование, оснастка и т.д.), который ушел на запуск производства мониторов и моноблоков, составил порядка 300 млн руб., отметил Громов. «Объем инвестиций в производство за последние 12 месяцев составил примерно 2,5 миллиарда рублей», — продолжил он.

Характеристики оборудования и мощности завода

По словам вице-президента «Рикор ДВТ», компания собирается производить мониторы диагональю 23,8 и 27 дюймов с матрицей типа IPS. Моноблоки будут работать на иностранных чипах Intel 12 поколения. Компания планирует внести новые устройства в реестр «железа» Минпромторга, на который ориентируются госзаказчики при закупках. Поэтому, скорее всего, компания рассчитывает на заказчиков из госсектора.

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Фото: freepik
«Рикор электроникс» выпустит по 50 тыс. мониторов и моноблоков в 2023 году

Мощности завода «Рикора» в Арзамасе позволяют производить в среднем до 2 млн изделий в год. Сейчас компания производит платы, отливает из пластика корпуса и через два-три месяца планирует начать полностью производить адаптеры и блоки питания, а также производить и собирать матрицы, рассказал CNews Громов.

«Рикор электроникс» производит серверы, системы хранения данных, компьютеры и оборудование для создания инженерной инфраструктуры ЦОД. В ноябре 2021 г. CNews писал о запуске производства серверов, ноутбуков и планшетов «Рикор» в Арзамасе. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб.

Российские мониторы

Не так давно, также в июле 2023 г., CNews писал о планах производителя инфраструктурного оборудования F+ tech выпускать мониторы для госсектора. Первые модели, которые предполагается внести в реестр, появятся к концу 2023 г. Компания планирует производить устройства на строящемся заводе в Подмосковье.

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Цифровизация

Как рассказал ранее CNews соучредитель группы компаний «Бештау» (производит периферийное оборудование, включая мониторы, клавиатуры, мыши и др.) Владимир Кузнецов потребность госсектора в компьютеризированных рабочих местах составляет около 2 млн единиц в год. «Бештау», например, к началу 2024 г. выйдет на мощность производства 350 тыс. мониторов в год.

В России также производством мониторов также занимаются Lightcom и RDW Computers.

Кристина Холупова

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