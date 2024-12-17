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Громов Антон



17.12.2024 Серверы «Рикор» помогут операторам ЦОДов и облачным провайдерам оптимизировать расходы 1
28.11.2024 «Рикор» получила заключение Минпромторга на модуль Wi-Fi, подтверждающее его производство на территории России 1
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 1
18.10.2024 «Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
27.09.2024 «Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации 1
31.07.2023 В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Громов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 121 4
Intel Corporation 12197 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
Рикор ДВТ - Рикор дизайн вычислительной техники 1 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Dell EMC 5027 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
HP Inc. 5685 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
DDR - Double data rate 2730 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
Компьютеризация - Cooler - кулер 134 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 2 2
FreePik 980 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 65 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor NINO - серия ноутбуков 4 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Кузнецов Владимир 43 1
Трубочев Алексей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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