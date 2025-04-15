«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»

ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro 7. Проект стал первой поставкой этих устройств российским заказчикам. Легкие, мощные и элегантные ноутбуки Rikor Pro 7 сочетают передовые технологии и инновационные материалы, обеспечивая эффективность в работе и подчеркивая прогрессивный подход сети «Спортмастер» к техническому оснащению своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

«Корпус Rikor Pro 7 выполнен из магниевого сплава. При толщине около 1,5 см и весе менее 1 кг, устройство обеспечивает исключительную мобильность, не уступая по прочности традиционным металлам. Это делает его идеальным как для динамичного бизнеса, требующего частых командировок и работы в дороге, так и для домашнего использования, где важны эргономика, стильный дизайн и комфорт», – сказал Антон Громов, вице-президент «Рикор».

По словам представителей «Спортмастер», выбирая Rikor Pro 7, в компании стремились оснастить сотрудников производительными устройствами, которые обеспечивали бы эффективность как при стационарном использовании, так и в мобильной работе. В итоге ноутбуки «Рикор» продемонстрировали сбалансированные характеристики, прекрасно подходящие для выполнения офисных задач и мультимедийного использования.

«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»

Поставленные в «Спортмастер» ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 120U (также доступны конфигурации вплоть до Intel Core i7 150U), который позволяет работать с ресурсоемкими приложениями без снижения скорости. Встроенная оперативная память LPDDR5 объемом 16 ГБ (доступно до 64 ГБ) обеспечивает быструю обработку данных и многозадачность, а SSD-накопитель емкостью 512 ГБ (опционально – до 1 ГБ) позволяет хранить большое количество файлов и программ с моментальным доступом. Ноутбуки оснащены ярким 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 х 1800 (WHXGA), который передает насыщенные цвета и четкое изображение.

Эти характеристики делают Rikor Pro 7 удобным для таких групп пользователей, как: топ-менеджеры и руководители (стильное, легкое и мощное устройство для деловых поездок, встреч и работы на ходу), ИТ-специалисты и программисты (высокая производительность и SSD-накопитель обеспечивают комфортную работу с кодом и виртуальными машинами), дизайнеры и креативные профессионалы (качественный OLED-экран и интегрированная графика подходят для редактирования изображений и работы с контентом), журналисты и блогеры (мобильность и хорошая веб-камера обеспечивают удобство для коммуникаций в любом месте).