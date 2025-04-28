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Рикор Холдинг Rikor RPC USFF, USSF Rikor Pro мини-ПК

Рикор Холдинг - Rikor RPC USFF, USSF - Rikor Pro - мини-ПК


28.04.2025 «Рикор» выпустил трансформируемый мини-ПК, облегчающий работу ИТ-персонала заказчиков 3
15.04.2025 Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос 1
15.04.2025 «Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор» 1
12.02.2025 Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров 3
24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности 1
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 2
11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 138 7
Intel Corporation 12282 5
Ред Софт - Red Soft 774 2
AMD - Advanced Micro Devices 4288 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Спортмастер - Sportmaster 181 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9497 5
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DDR - Double data rate 2786 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1981 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24643 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 3
USB Type-A - USB-A 545 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28657 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1991 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20362 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 71 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14065 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 717 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67399 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31586 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1072 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 252 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 987 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14578 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1293 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 801 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1324 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7756 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1834 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1466 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5955 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 778 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5697 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10339 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1713 3
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 4 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 485 2
Linux OS 10174 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 210 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1027 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 514 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 425 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
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Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - серия ноутбуков 7 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24619 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5060 2
Образование в России 2273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48941 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7872 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7198 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1265 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 552 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 252 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 103 1
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