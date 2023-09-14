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Спортмастер Sportmaster

Спортмастер - Sportmaster


14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM

в для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Решение строит график работы

11.07.2023 Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки

продукт в реестре Минцифры Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО

05.07.2022 «Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX

Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу

Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих мен
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».

13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP

ия качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений. «Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят со
08.10.2018 «Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

тывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия. В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных
16.08.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер»

«Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направлен
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

«Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управлен
29.06.2016 В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite

казали в «Форс». Следует учесть, что на момент принятия решения о выборе платформы для новой СЭД в «Спортмастере» уже были внедрены бэк-офисные системы на базе других продуктов Oracle. По мнени
05.04.2016 «Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis

ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики

09.04.2013 "Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли

O’STIN также было вызвано изменением потребностей клиентов? Информация о компании Группа компаний "Спортмастер" на протяжении 20 лет успешно развивает вертикально интегрированный бизнес на рын
23.07.2012 В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter

Компания «Форс» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию в ГК «Спортмастер» корпоративного портала нового поколения на платформе Oracle WebCenter. Проект пр
14.02.2012 «Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов

исная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер», к которой относятся одноименная розничная сеть и магазины O'Stin. Ранее «ЦРТ Се
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования

компания IBS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная мо
21.07.2011 «Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

компания федерального масштаба, объявила о начале сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер» по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ). В рамках заключе
18.04.2011 «Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software

компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная платформа обеспечит интеграцию в режиме реального времени
06.12.2010 «Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера»

овом современном здании административно-делового центра «Авиатор». В связи с предстоящим переездом «Спортмастеру» потребовалось создание надежного ИТ-фундамента, который обеспечил бы полноценно
29.10.2010 «Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail

ения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой

21.07.2009 IBM помогла «Спортмастеру» оптимизировать модель корпоративного управления ИТ

андидатами и их сравнительную оценку, а также подготовку рейтингов. Произведенная работа позволила «Спортмастеру» более объективно и оперативно оценить и сравнить квалификацию кандидатов на рук
26.12.2008 «Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS

Осенью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных ф
21.11.2008 «Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара

ния «Крок» завершила пилотный проект по созданию многомерной BI-витрины данных для группы компаний «Спортмастер». В системе анализируется порядка миллиарда строк фактов, время отклика на запрос
27.06.2008 В магазинах ТС «Спортмастер» внедряют ПО «Розничный магазин»

В торговой сети «Спортмастер» развернуто масштабное внедрение нового ПО «Розничный магазин». Новый модуль КИС

02.07.2007 «Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи

В июне 2007 года в торговой сети «Спортмастер» был введен в промышленную эксплуатацию модуль «Оптовые продажи», разработанный к
30.08.2006 "Заказные ИнформСистемы" автоматизировали магазин "Спортмастер"

В магазине торговой сети «Спортмастер» на Рублевском шоссе, д. 62 был введен в опытно-промышленную эксплуатацию модуль


Публикаций - 149, упоминаний - 149

Спортмастер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 18
Oracle Corporation 6389 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 14
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 90 14
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 13
Instabank - Инстабанк 12 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 24 12
Citrix Systems 742 12
Webmoney 501 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 11
Yandex - Яндекс 6139 11
Microsoft Corporation 23868 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 10
SAP SE 4898 10
Крок - Croc 1706 10
Inventive Retail Group 70 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 293 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 8
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 297 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 106 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Первая Форма - 1Форма 35 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 8
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
Инфокомпас 14 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 7
7342 7
Samsung Electronics 9874 7
ЦРТ Сервис 74 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 190 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 50
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 27
X5 Group 789 25
Новард УК - Novard 46 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 19
Почта России ПАО 1939 18
ВкусВилл - Избёнка 105 18
Юлмарт - Ulmart Holdings 181 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 17
Альфа-Банк 1550 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 16
ПСБ - Промсвязьбанк 759 16
Zenden Group - Дом одежды 59 16
Mary Kay - Мэри Кэй 90 15
Adidas - Адидас 139 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 77 15
ГПБ - Газпромбанк 974 15
Открытие ФК - Бинбанк 193 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 13
Связной ГК 1340 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 12
Visa International 1840 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 12
Пробизнесбанк АКБ 23 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 24 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 3 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 12
Дикси - Сеть магазинов 123 12
Ригла - аптечная сеть 51 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 11
Роснефть НК - нефтяная компания 471 11
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 102 11
Новард Эконика - Женская обувная сеть 19 10
Снежная Королева - СК Трейд 46 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 22
Федеральное казначейство России 1592 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 6
Правительство Москвы 1871 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
Президент Российской Федерации 3373 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 2
Верховный суд Российской Федерации 707 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 10 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 121 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Конституционный суд РФ 19 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 2 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 20 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 10 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 25 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 92 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 3 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 14 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 37
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 36
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 27
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 19
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 12
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 130 4
Orecle Exadata Database Machine 6 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 37 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 3
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Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 131 3
PIX RPA Platform. 32 3
Microsoft Windows 2000 940 2
Rakuten Viber 575 2
Oracle MySQL Network 1 2
Microsoft Dynamics 1175 2
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 48 2
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Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 4 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 797 2
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Казахстан - Республика 4926 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 14
Россия - УФО - Челябинская область 1040 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 9
Беларусь - Белоруссия 4435 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 7
Украина 6786 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 6
Россия - ЦФО - Калужская область 876 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 5
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Россия - УФО - Тюменская область 952 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Европа Восточная 3026 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
Евразия 310 2
Украина - Киев 943 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 2
Узбекистан - Республика 1472 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1203 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 391 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 398 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 97
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 46
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 28
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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