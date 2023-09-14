Спортмастер - Sportmaster

«Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM в для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Решение строит график работы

Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки продукт в реестре Минцифры Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО

«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ

ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих мен

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».

«Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP ия качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений. «Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят со

«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance тывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия. В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных

«Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер» «Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направлен

Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере» «Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управлен

В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite казали в «Форс». Следует учесть, что на момент принятия решения о выборе платформы для новой СЭД в «Спортмастере» уже были внедрены бэк-офисные системы на базе других продуктов Oracle. По мнени

«Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики

"Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли O’STIN также было вызвано изменением потребностей клиентов? Информация о компании Группа компаний "Спортмастер" на протяжении 20 лет успешно развивает вертикально интегрированный бизнес на рын

В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter Компания «Форс» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию в ГК «Спортмастер» корпоративного портала нового поколения на платформе Oracle WebCenter. Проект пр

«Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов исная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер», к которой относятся одноименная розничная сеть и магазины O'Stin. Ранее «ЦРТ Се

ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования компания IBS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная мо

«Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису» компания федерального масштаба, объявила о начале сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер» по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ). В рамках заключе

«Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная платформа обеспечит интеграцию в режиме реального времени

«Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера» овом современном здании административно-делового центра «Авиатор». В связи с предстоящим переездом «Спортмастеру» потребовалось создание надежного ИТ-фундамента, который обеспечил бы полноценно

«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail ения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой

IBM помогла «Спортмастеру» оптимизировать модель корпоративного управления ИТ андидатами и их сравнительную оценку, а также подготовку рейтингов. Произведенная работа позволила «Спортмастеру» более объективно и оперативно оценить и сравнить квалификацию кандидатов на рук

«Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS Осенью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных ф

«Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара ния «Крок» завершила пилотный проект по созданию многомерной BI-витрины данных для группы компаний «Спортмастер». В системе анализируется порядка миллиарда строк фактов, время отклика на запрос

В магазинах ТС «Спортмастер» внедряют ПО «Розничный магазин» В торговой сети «Спортмастер» развернуто масштабное внедрение нового ПО «Розничный магазин». Новый модуль КИС

«Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи В июне 2007 года в торговой сети «Спортмастер» был введен в промышленную эксплуатацию модуль «Оптовые продажи», разработанный к