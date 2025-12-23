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Спортмастер Sportmaster
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.12.2025
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«Спортмастер» создал собственное приложение для коммуникаций на базе eXpress
онлайн-инструментов коммуникации в синхронном формате – чатов, звонков и видеоконференций. Ранее в «Спортмастере» тестировали как зарубежные, так и отечественные системы корпоративных коммуника
|17.12.2025
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«Яндекс» начал тестировать автономные грузоперевозки вместе со «Спортмастером»
нологию автономного вождения в новых условиях — на закрытой территории с обилием узких проездов, а «Спортмастеру» — повысить уровень автоматизации в РЦ. Площадь распределительного центра — окол
|09.12.2025
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«Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость
о копирования — Disaster Recovery. Настроенная репликация данных в облачное хранилище обеспечивает «Спортмастеру» непрерывную работу сервисов даже в случае сбоя. «Мультиоблако стало эффективным
|20.10.2025
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«Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети
Компания «Спортмастер», участник рынка спортивных товаров, завершила внедрение платформы корпоративного
|28.08.2025
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«Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике
Омниканальный ритейлер «Спортмастер» в партнерстве с поставщиком сервиса автономной логистики «ЭвоКарго» начал эксплу
|16.07.2025
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«Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud
ы прямо здесь и сейчас», — сказал директор департамента управления серверами и облачными ресурсами «Спортмастер» Александр Скляров.
|15.04.2025
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«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»
ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro 7. Проект стал первой
|21.01.2025
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«Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis
ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в логистике, обеспечивающий повышение скорости
|14.09.2023
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«Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM
в для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Решение строит график работы
|11.07.2023
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Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки
продукт в реестре Минцифры Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО
|05.07.2022
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«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX
Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ
|19.08.2021
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ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу
Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих мен
|20.07.2021
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Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»
Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».
|13.03.2020
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«Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP
ия качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений. «Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят со
|08.10.2018
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«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance
тывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия. В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных
|16.08.2018
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«Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер»
«Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направлен
|12.12.2016
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Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»
«Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управлен
|29.06.2016
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В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite
казали в «Форс». Следует учесть, что на момент принятия решения о выборе платформы для новой СЭД в «Спортмастере» уже были внедрены бэк-офисные системы на базе других продуктов Oracle. По мнени
|05.04.2016
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«Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis
ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики
|09.04.2013
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"Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли
O’STIN также было вызвано изменением потребностей клиентов? Информация о компании Группа компаний "Спортмастер" на протяжении 20 лет успешно развивает вертикально интегрированный бизнес на рын
|23.07.2012
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В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter
Компания «Форс» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию в ГК «Спортмастер» корпоративного портала нового поколения на платформе Oracle WebCenter. Проект пр
|14.02.2012
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«Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов
исная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер», к которой относятся одноименная розничная сеть и магазины O'Stin. Ранее «ЦРТ Се
|16.11.2011
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ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования
компания IBS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная мо
|21.07.2011
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«Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»
компания федерального масштаба, объявила о начале сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер» по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ). В рамках заключе
|18.04.2011
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«Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software
компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная платформа обеспечит интеграцию в режиме реального времени
|06.12.2010
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«Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера»
овом современном здании административно-делового центра «Авиатор». В связи с предстоящим переездом «Спортмастеру» потребовалось создание надежного ИТ-фундамента, который обеспечил бы полноценно
|29.10.2010
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«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail
ения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой
|21.07.2009
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IBM помогла «Спортмастеру» оптимизировать модель корпоративного управления ИТ
андидатами и их сравнительную оценку, а также подготовку рейтингов. Произведенная работа позволила «Спортмастеру» более объективно и оперативно оценить и сравнить квалификацию кандидатов на рук
|26.12.2008
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«Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS
Осенью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных ф
|21.11.2008
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«Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара
ния «Крок» завершила пилотный проект по созданию многомерной BI-витрины данных для группы компаний «Спортмастер». В системе анализируется порядка миллиарда строк фактов, время отклика на запрос
|27.06.2008
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В магазинах ТС «Спортмастер» внедряют ПО «Розничный магазин»
В торговой сети «Спортмастер» развернуто масштабное внедрение нового ПО «Розничный магазин». Новый модуль КИС
|02.07.2007
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«Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи
В июне 2007 года в торговой сети «Спортмастер» был введен в промышленную эксплуатацию модуль «Оптовые продажи», разработанный к
|30.08.2006
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"Заказные ИнформСистемы" автоматизировали магазин "Спортмастер"
В магазине торговой сети «Спортмастер» на Рублевском шоссе, д. 62 был введен в опытно-промышленную эксплуатацию модуль
Спортмастер и организации, системы, технологии, персоны:
|Левиков Антон 69 20
|Асратян Петр 36 18
|Садовенко Илья 65 15
|Коротнев Константин 35 15
|Прохоров Фёдор 83 15
|Муравлев Александр 15 15
|Сафронов Юрий 68 14
|Чекель Павел 15 13
|Халяпин Сергей 96 12
|Шевченко Владимир 153 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Михалев Павел 20 12
|Дегтярев Алексей 58 12
|Леушев Андрей 75 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Рахтеенко Владимир 42 11
|Фридман Илья 42 11
|Стрелова Ольга 37 10
|Гаттаров Руслан 144 10
|Алексеев Герман 10 10
|Плешков Алексей 68 9
|Мельникова Алиса 100 9
|Горбунов Вадим 12 9
|Калюжный Игорь 27 9
|Пшиченко Дмитрий 49 9
|Богачев Игорь 183 8
|Реймер Денис 54 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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