Спортмастер - Sportmaster

«Спортмастер» создал собственное приложение для коммуникаций на базе eXpress онлайн-инструментов коммуникации в синхронном формате – чатов, звонков и видеоконференций. Ранее в «Спортмастере» тестировали как зарубежные, так и отечественные системы корпоративных коммуника

«Яндекс» начал тестировать автономные грузоперевозки вместе со «Спортмастером» нологию автономного вождения в новых условиях — на закрытой территории с обилием узких проездов, а «Спортмастеру» — повысить уровень автоматизации в РЦ. Площадь распределительного центра — окол

«Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость о копирования — Disaster Recovery. Настроенная репликация данных в облачное хранилище обеспечивает «Спортмастеру» непрерывную работу сервисов даже в случае сбоя. «Мультиоблако стало эффективным

«Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети Компания «Спортмастер», участник рынка спортивных товаров, завершила внедрение платформы корпоративного

«Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике Омниканальный ритейлер «Спортмастер» в партнерстве с поставщиком сервиса автономной логистики «ЭвоКарго» начал эксплу

«Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud ы прямо здесь и сейчас», — сказал директор департамента управления серверами и облачными ресурсами «Спортмастер» Александр Скляров.

«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор» ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro 7. Проект стал первой

«Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в логистике, обеспечивающий повышение скорости

«Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM в для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Решение строит график работы

Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки продукт в реестре Минцифры Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО

«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ

ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих мен

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».

«Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP ия качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений. «Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят со

«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance тывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия. В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных

«Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер» «Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направлен

Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере» «Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управлен

В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite казали в «Форс». Следует учесть, что на момент принятия решения о выборе платформы для новой СЭД в «Спортмастере» уже были внедрены бэк-офисные системы на базе других продуктов Oracle. По мнени

«Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики

"Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли O’STIN также было вызвано изменением потребностей клиентов? Информация о компании Группа компаний "Спортмастер" на протяжении 20 лет успешно развивает вертикально интегрированный бизнес на рын

В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter Компания «Форс» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию в ГК «Спортмастер» корпоративного портала нового поколения на платформе Oracle WebCenter. Проект пр

«Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов исная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер», к которой относятся одноименная розничная сеть и магазины O'Stin. Ранее «ЦРТ Се

ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования компания IBS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная мо

«Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису» компания федерального масштаба, объявила о начале сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер» по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ). В рамках заключе

«Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная платформа обеспечит интеграцию в режиме реального времени

«Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера» овом современном здании административно-делового центра «Авиатор». В связи с предстоящим переездом «Спортмастеру» потребовалось создание надежного ИТ-фундамента, который обеспечил бы полноценно

«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail ения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой

IBM помогла «Спортмастеру» оптимизировать модель корпоративного управления ИТ андидатами и их сравнительную оценку, а также подготовку рейтингов. Произведенная работа позволила «Спортмастеру» более объективно и оперативно оценить и сравнить квалификацию кандидатов на рук

«Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS Осенью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных ф

«Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара ния «Крок» завершила пилотный проект по созданию многомерной BI-витрины данных для группы компаний «Спортмастер». В системе анализируется порядка миллиарда строк фактов, время отклика на запрос

В магазинах ТС «Спортмастер» внедряют ПО «Розничный магазин» В торговой сети «Спортмастер» развернуто масштабное внедрение нового ПО «Розничный магазин». Новый модуль КИС

«Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи В июне 2007 года в торговой сети «Спортмастер» был введен в промышленную эксплуатацию модуль «Оптовые продажи», разработанный к