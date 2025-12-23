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Спортмастер Sportmaster

Спортмастер - Sportmaster

СОБЫТИЯ

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23.12.2025 «Спортмастер» создал собственное приложение для коммуникаций на базе eXpress

онлайн-инструментов коммуникации в синхронном формате – чатов, звонков и видеоконференций. Ранее в «Спортмастере» тестировали как зарубежные, так и отечественные системы корпоративных коммуника
17.12.2025 «Яндекс» начал тестировать автономные грузоперевозки вместе со «Спортмастером»

нологию автономного вождения в новых условиях — на закрытой территории с обилием узких проездов, а «Спортмастеру» — повысить уровень автоматизации в РЦ. Площадь распределительного центра — окол
09.12.2025 «Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость

о копирования — Disaster Recovery. Настроенная репликация данных в облачное хранилище обеспечивает «Спортмастеру» непрерывную работу сервисов даже в случае сбоя. «Мультиоблако стало эффективным
20.10.2025 «Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети

Компания «Спортмастер», участник рынка спортивных товаров, завершила внедрение платформы корпоративного
28.08.2025 «Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике

Омниканальный ритейлер «Спортмастер» в партнерстве с поставщиком сервиса автономной логистики «ЭвоКарго» начал эксплу
16.07.2025 «Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud

ы прямо здесь и сейчас», — сказал директор департамента управления серверами и облачными ресурсами «Спортмастер» Александр Скляров.
15.04.2025 «Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»

ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro 7. Проект стал первой

21.01.2025 «Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis

ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в логистике, обеспечивающий повышение скорости
14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM

в для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Решение строит график работы

11.07.2023 Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки

продукт в реестре Минцифры Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО

05.07.2022 «Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX

Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу

Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих мен
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».

13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP

ия качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений. «Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят со
08.10.2018 «Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

тывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия. В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных
16.08.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер»

«Инфосистемы Джет», — Закономерно, что одно из первых успешных внедрений ZDLRA состоялось именно в «Спортмастере», где в тесном сотрудничестве с нами активно развивается инновационное направлен
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

«Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управлен
29.06.2016 В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite

казали в «Форс». Следует учесть, что на момент принятия решения о выборе платформы для новой СЭД в «Спортмастере» уже были внедрены бэк-офисные системы на базе других продуктов Oracle. По мнени
05.04.2016 «Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis

ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики

09.04.2013 "Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли

O’STIN также было вызвано изменением потребностей клиентов? Информация о компании Группа компаний "Спортмастер" на протяжении 20 лет успешно развивает вертикально интегрированный бизнес на рын
23.07.2012 В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter

Компания «Форс» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию в ГК «Спортмастер» корпоративного портала нового поколения на платформе Oracle WebCenter. Проект пр
14.02.2012 «Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов

исная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер», к которой относятся одноименная розничная сеть и магазины O'Stin. Ранее «ЦРТ Се
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования

компания IBS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная мо
21.07.2011 «Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

компания федерального масштаба, объявила о начале сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмастер» по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ). В рамках заключе
18.04.2011 «Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software

компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная платформа обеспечит интеграцию в режиме реального времени
06.12.2010 «Verysell Проекты» построила ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Спортмастера»

овом современном здании административно-делового центра «Авиатор». В связи с предстоящим переездом «Спортмастеру» потребовалось создание надежного ИТ-фундамента, который обеспечил бы полноценно
29.10.2010 «Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail

ения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой

21.07.2009 IBM помогла «Спортмастеру» оптимизировать модель корпоративного управления ИТ

андидатами и их сравнительную оценку, а также подготовку рейтингов. Произведенная работа позволила «Спортмастеру» более объективно и оперативно оценить и сравнить квалификацию кандидатов на рук
26.12.2008 «Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS

Осенью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных ф
21.11.2008 «Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара

ния «Крок» завершила пилотный проект по созданию многомерной BI-витрины данных для группы компаний «Спортмастер». В системе анализируется порядка миллиарда строк фактов, время отклика на запрос
27.06.2008 В магазинах ТС «Спортмастер» внедряют ПО «Розничный магазин»

В торговой сети «Спортмастер» развернуто масштабное внедрение нового ПО «Розничный магазин». Новый модуль КИС

02.07.2007 «Спортмастер» автоматизировал оптовые продажи

В июне 2007 года в торговой сети «Спортмастер» был введен в промышленную эксплуатацию модуль «Оптовые продажи», разработанный к
30.08.2006 "Заказные ИнформСистемы" автоматизировали магазин "Спортмастер"

В магазине торговой сети «Спортмастер» на Рублевском шоссе, д. 62 был введен в опытно-промышленную эксплуатацию модуль


Публикаций - 201, упоминаний - 276

Спортмастер и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 18
Ростелеком 10948 18
Yandex - Яндекс 9216 16
Oracle Corporation 7074 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Instabank - Инстабанк 24 12
Microsoft Corporation 25775 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Citrix Systems 868 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 10
Первая Форма - 1Форма 60 10
SAP SE 5601 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
9594 10
Крок - Croc 1964 10
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Telegram Group 2940 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 8 7
Samsung Electronics 11064 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 56
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВкусВилл - Избёнка 216 21
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 20
Новард УК - Novard 73 20
Почта России ПАО 2370 20
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 19
Альфа-Банк 1979 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Zenden Group - Дом одежды 66 17
Adidas - Адидас 170 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 13
Связной ГК 1401 13
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 13
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 12
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
Пробизнесбанк АКБ 135 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Visa International 1993 12
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Федеральное казначейство России 1949 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
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Google Android 15243 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 7
Apple iOS 8583 7
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 6
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 5
Linux OS 11533 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 4
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 4
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 3
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 3
Рикор Холдинг - Rikor RPC USFF, USSF - Rikor Pro - мини-ПК 11 3
Rakuten Viber 665 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Beorg Smart Vision 45 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Stafory - робот Вера 377 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Oracle Hyperion 259 2
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Microsoft Dynamics 1197 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 9 2
Левиков Антон 69 20
Асратян Петр 36 18
Садовенко Илья 65 15
Коротнев Константин 35 15
Прохоров Фёдор 83 15
Муравлев Александр 15 15
Сафронов Юрий 68 14
Чекель Павел 15 13
Халяпин Сергей 96 12
Шевченко Владимир 153 12
Подкопаев Олег 30 12
Пиляр Елена 24 12
Кравченко Денис 28 12
Шестаков Александр 40 12
Потёмкин Роман 21 12
Михалев Павел 20 12
Дегтярев Алексей 58 12
Леушев Андрей 75 12
Гуральников Сергей 164 12
Патрин Максим 32 12
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Леоничев Алексей 14 12
Тищенко Юрий 15 12
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Фридман Илья 42 11
Стрелова Ольга 37 10
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Алексеев Герман 10 10
Плешков Алексей 68 9
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Горбунов Вадим 12 9
Калюжный Игорь 27 9
Пшиченко Дмитрий 49 9
Богачев Игорь 183 8
Реймер Денис 54 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 59
Европа 24964 21
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Европа Восточная 3138 3
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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