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Ритейл Розница
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Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «Роснано».

Информацию для передвижения по торговому залу или складу робот-мерчандайзер R2 Robotics получает, используя машинное зрение. Устройство делает панорамные 3D-фото, которые позволяют дистанционно оценить правильность выкладки товара в магазине, его заполненность. Робот также собирает данные о наличии товаров в торговом зале и на складах, считывая RFID-метки. Это дает возможность в любой момент проводить инвентаризацию и получать актуальную информацию о количестве товара в магазине и его местоположении в торговом зале. Таким образом, менеджер может оперативно найти товар в зале по коду.

«Роботизация ритейла - это растущий тренд отрасли, обусловленный необходимостью поддержания уровня маржинальности ритейлеров. Сервис автоматизации мерчандайзинга в офлайн-магазинах на базе автономного робота, высвобождает персонал, увеличивает скорость обработки онлайн-заявок, повышает продажи. Последние события, связанные с пандемией, дают дополнительный аргумент для внедрения роботов в ритейле», - уверен генеральный директор стартапа R2 Robotics Василий Дубас.

Робот-мерчандайзер был специально разработан с учетом особенностей рынка розничной торговли, и в любой момент может подстроиться под изменения вокруг себя: например, движение людей в торговом зале, стеклянные и зеркальные объекты, витрины и стеллажи. Он самостоятельно создает карту помещения, на которой менеджер отмечает маршрут инспектирования.

Робот-мерчандайзер — неотъемлемая часть омниканальных систем, на которые в течение ближайших 3−5 лет перейдут все ведущие мировые бренды и ритейлеры.

Владимир Бахур

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