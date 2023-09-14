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«Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM

«Спортмастер» внедрил российское решение Naumen Workforce Management (Naumen WFM) для формирования оптимальных рабочих графиков 400 специалистов собственного и аутсорсинговых контакт-центров. За счет автоматизации процесса компании удалось в десять раз сократить время на построение прогноза нагрузки и расписания операторов, а также на 90% снизить трудозатраты на корректировку графика работы.

Контактный центр сети «Спортмастер» ежемесячно обрабатывает более 500 тыс. обращений клиентов, которые поступают из чатов, мессенджеров, почты, социальных сетей и по телефону. Данные о звонках и сообщениях, а также статусах операторов для формирования прогноза нагрузки и графиков работы система Naumen WFM получает из внедренной в «Спортмастере» коммуникационной платформы Naumen Contact Center.

Решение строит график работы на ближайший месяц за 20 минут. При этом алгоритм учитывает навыки специалистов и их предпочтения по дням работы. Сотрудники получают доступ к расписанию и возможностям обмена сменами с коллегами в мобильном приложении Naumen WFM. Руководители в свою очередь могут использовать систему для оценки пунктуальности операторов в режиме онлайн. В ходе проекта был также ускорен процесс расчета заработной платы: в системе формируется табель с фактически отработанным временем и типом активностей, в которых в течение дня принимали участие специалисты контакт-центров.

«Перед нами стояла задача не только автоматизировать построение графика, но и усовершенствовать работу с операторами и подрядчиками. Благодаря внедрению Naumen WFM мы на 10% сократили время на расчет данных для аутсорсинговых контактных центров и на 5% улучшили показатели соблюдения расписания операторами. В результате всех своих целей достигли за шесть месяцев», — сказала Екатерина Гречанник, директор департамента клиентского сервиса «Спортмастер».

«Внедрение WFM-системы значительно упрощает процесс управления рабочим временем и высвобождает ресурсы сотрудников на решение более сложных задач. Из практики наших клиентов мы знаем, что с Naumen WFM эффективность работы супервизоров и руководителей контактного центра повышается в среднем на 15%», — отметил Роман Беляев, руководитель направления Naumen WFM.

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