Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беляев Роман
Беляев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 636 7
|1С 8354 2
|OptiSystems - ОптиСистемс 2 1
|1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
|Голубинцева Анастасия 1 1
|Тимофеева Татьяна 2 1
|Метревели Ирма 3 1
|Швакова Юлия 1 1
|Попова Галина 1 1
|Гречанник Екатерина 1 1
|Ларченко Сергей 5 1
|Антошин Роман 5 1
|Галкина Наталья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.