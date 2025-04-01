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Беляев Роман


01.04.2025 Cеть клиник «Тонус» сократила пропущенные звонки с Naumen WFM Cloud 1
20.12.2023 Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud 1
14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM 1
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM 1
24.01.2023 «Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud 1
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management 1
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM 1
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 1
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум» 1
06.07.2016 «Сетелем Банк» запустил мобильное приложение для Android и iOS 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Беляев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 636 7
8354 2
OptiSystems - ОптиСистемс 2 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
БыстроБанк 2 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 876 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4067 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11341 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3338 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4458 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3225 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 558 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 282 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1921 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1283 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24742 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4387 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13923 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2934 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1711 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4007 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 25 8
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
OptiSystems WFM Retail - OptiSystems Workforce Management Retail 1 1
Google Android 14151 1
Apple iOS 7899 1
Google Play - Google Store - Android Market 3322 1
Apple - App Store 2915 1
Голубинцева Анастасия 1 1
Тимофеева Татьяна 2 1
Метревели Ирма 3 1
Швакова Юлия 1 1
Попова Галина 1 1
Гречанник Екатерина 1 1
Ларченко Сергей 5 1
Антошин Роман 5 1
Галкина Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 166 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
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