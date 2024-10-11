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Smartway Travel Group Смартвэй

1С - Smartway Travel Group - Смартвэй

Smartway Travel Group объединяет инструменты для организации деловых поездок. Сервис для организации командировок Smartway является резидентом Сколково. Компанию основал Максим Яремко, стратегический инвестор «», которой принадлежит 51% акций. 

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Всего 67 дел, на cумму 218 723 145 ₽*

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в качестве истца (60) на сумму 26 428 374 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 378 855 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
20.08.2024 «Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка» 1
06.05.2024 Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo 2
20.12.2023 Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud 1
12.10.2023 Smartway Travel Group запустила сервис по бронированию поездок для турагентств 2
18.07.2023 «Сбер» зарегистрировал 4 продукта для управления банкоматами в реестре отечественного ПО Минцифры 1
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
05.07.2022 На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

1С и организации, системы, технологии, персоны:

9452 11
Softline - Софтлайн 3645 4
Ростелеком 10834 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 3
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 14 2
GetCourse - Геткурс 23 2
SAP SE 5568 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 2
VK - Mail.ru Group 3586 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 2
1С-Битрикс - Bitrix 663 2
1С-Рарус 965 2
Такском - Taxcom 253 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 2
Тензор 165 2
Ростех - Радиозавод 70 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Google LLC 12574 1
Mindbox - Майндбокс 31 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 1
1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 10 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
РусГидро ИТ сервис 37 1
1С:Франчайзинг 26 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 27 1
1С:Сервистренд 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 18 1
TravelLine - Трэвел Лайн Системс 15 1
Wazzup - Ваззап 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 1
МегаФон 10551 1
Yandex - Яндекс 9055 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1846 4
РЖД - Российские железные дороги 2076 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Деловые Линии ГК 87 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 36 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 131 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 32 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 52 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 185 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Академсервис 1 1
СтройПроектСервис 1 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 2
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1178 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 4
Бронирование - Booking 938 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5175 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8111 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3555 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1147 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1268 2
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 118 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2721 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1816 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8483 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 914 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2698 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2463 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2625 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 846 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2346 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 210 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1114 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1333 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 1
MarTech - A/B-тестирование 94 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 346 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2842 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 268 1
HRM - Расчет отпуска 809 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 4
FreePik 1774 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 685 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1002 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 2
1С:Контрагент 7 2
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 2
1С:Подпись 3 2
1С:ERP Управление предприятием 807 2
Qsoft - amoCRM 150 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 67 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
1С:Розница 108 1
1С:БухОбслуживание 16 1
Астрал ГК - Калуга Астрал-М 2 1
1С:Корпорация 57 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 50 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
1С:Отчетность 19 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 97 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 50 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
1С:Аналитика 29 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 254 1
Ozon Travel 20 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 72 1
1С:Маркировка 1 1
1С:Предприниматель 13 1
Сбер InterSphere - управляющее ПО для банковских устройств 4 1
1С:ЭПД 7 1
1С:Кредит 2 1
1С:Садовод 2 1
1С - Smartway Travel Group - Smartagent 1 1
Яндекс Командировки - Yandex TeamTicket 7 1
Google Android 15123 1
Apple iOS 8521 1
Яремко Максим 13 5
Нуралиев Борис 298 3
Рябченков Денис 23 2
Поляков Дмитрий 54 2
Акимов Максим 192 2
Генс Филипп 53 2
Харитонов Александр 69 2
Черногоров Андрей 65 1
Левашов Александр 92 1
Егоричев Александр 1 1
Сергеев Михаил 114 1
Кудинова Елена 1 1
Бутенко Анна 19 1
Фогель Олег 1 1
Белянцева Наталья 1 1
Шевелев Илья 2 1
Сухарев Игорь 6 1
Котова Любовь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Галкина Татьяна 47 1
Зеленько Игорь 12 1
Фаге Сергей 10 1
Беляев Роман 11 1
Елизаров Алексей 2 1
Грошева Виктория 1 1
Колесниченко Мария 3 1
Попова Галина 2 1
Микляев Валентин 4 1
Шестакова Ольга 1 1
Чесноков Антон 1 1
Димов Илья 1 1
Глухов Егор 2 1
Калинин Александр 185 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 1
Германия - Федеративная Республика 13134 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1386 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2295 3
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 3
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2680 2
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Рыночная капитализация - Market capitalization 551 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5684 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 2
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MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 1
Экономический эффект 1305 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 1
Человеческие ресурсы - Трудовая книжка - СТД-Р - Сведения о трудовой деятельности 14 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 676 1
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ - О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде 24 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 212 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2999 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 961 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 2
Forbes - Форбс 974 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8526 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
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