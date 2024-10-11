1С Smartway Travel Group Смартвэй

Smartway Travel Group объединяет инструменты для организации деловых поездок. Сервис для организации командировок Smartway является резидентом Сколково. Компанию основал Максим Яремко, стратегический инвестор «1С», которой принадлежит 51% акций.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 67 дел, на cумму 218 723 145 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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