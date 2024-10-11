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1С Smartway Travel Group Смартвэй
Smartway Travel Group объединяет инструменты для организации деловых поездок. Сервис для организации командировок Smartway является резидентом Сколково. Компанию основал Максим Яремко, стратегический инвестор «1С», которой принадлежит 51% акций.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 67 дел, на cумму 218 723 145 ₽*
СОБЫТИЯ
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1С и организации, системы, технологии, персоны:
|Яремко Максим 13 5
|Нуралиев Борис 298 3
|Рябченков Денис 23 2
|Поляков Дмитрий 54 2
|Акимов Максим 192 2
|Генс Филипп 53 2
|Харитонов Александр 69 2
|Черногоров Андрей 65 1
|Левашов Александр 92 1
|Егоричев Александр 1 1
|Сергеев Михаил 114 1
|Кудинова Елена 1 1
|Бутенко Анна 19 1
|Фогель Олег 1 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Шевелев Илья 2 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Котова Любовь 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Галкина Татьяна 47 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Фаге Сергей 10 1
|Беляев Роман 11 1
|Елизаров Алексей 2 1
|Грошева Виктория 1 1
|Колесниченко Мария 3 1
|Попова Галина 2 1
|Микляев Валентин 4 1
|Шестакова Ольга 1 1
|Чесноков Антон 1 1
|Димов Илья 1 1
|Глухов Егор 2 1
|Калинин Александр 185 1
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