Яндекс Командировки Yandex TeamTicket


СОБЫТИЯ

26.02.2026 «Яндекс Командировки»: B2B-платформы помогут трети российских компаний снижать расходы на командировки за рубеж 1
13.07.2025 Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения 1
02.07.2025 «Яндекс Командировки»: число деловых поездок за рубеж выросло в 2 раза 1
21.02.2025 «Яндекс Путешествия» предложат скидки тем, кто путешествует по работе 1
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 2
01.12.2022 «Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket 1

Яндекс Командировки и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Apple Inc 12780 1
9123 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Google LLC 12360 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1400 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 1
Яндекс.Лавка 286 1
Airbnb 99 1
Expedia Group 135 1
Аэроклуб 22 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 113 1
Суточно АО - Суточно.ру 17 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 2
Бронирование - Booking 831 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2889 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5971 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 784 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
Intranet - Extranet - Экстранет 100 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 2
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 114 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 112 1
Ozon Travel 18 1
FreePik 1541 1
Avito - Авито Путешествия 52 1
2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 12 1
Колесниченко Мария 3 2
Закирьянов Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
Казахстан - Республика 5856 3
Европа 24703 3
Беларусь - Белоруссия 6090 3
Узбекистан - Республика 1901 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 2
Азия - Азиатский регион 5777 2
Турция - Турецкая республика 2510 2
Таиланд - Королевство 876 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Япония 13580 1
Армения - Республика 2389 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5739 1
Америка Южная 871 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Ближний Восток 3058 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8014 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Грузия 1293 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Беларусь - Минск 677 1
Китай - Шанхай 812 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Абхазия - Республика 185 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 6
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 565 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Аренда 2585 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1012 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 652 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1072 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
