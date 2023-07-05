«Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз»

В экосистему «Яндекса» вошел сервис «Командировки» для организации бизнес-путешествий. Это агрегатор сервисов бронирования билетов и отелей, в котором весь процесс подготовки к бизнес-поездке занимает около 15 минут – в 96 раз меньше, чем без него (по подсчетам «Яндекса»). Конкурентов у «Командировок» много – аналогичные сервисы развивают, в числе прочих, Ozon и «1С».

В командировку с «Яндексом»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового сервиса «Командировки», нацеленного на корпоративный сегмент. С его помощью компании могут снять с себя задачи по организации командировок своих сотрудников – от рядового персонала до топ-менеджмента.

«Командировки» – это веб-сервис, доступный из браузера. Разработчики позиционируют его как агрегатора агентства бизнес-путешествий – по их словам, возможностями «Командировок» могут воспользоваться любые компании, вне зависимости от их размера. Другими словами, он пригодится и малому, и среднему, и крупному бизнесу. Могут ли за помощью с командировкой в команду «Яндекса» обратиться индивидуальные предприниматели, не желающие самостоятельно организовывать весь процесс, неизвестно. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом об этом и ожидает ответа.

Что умеет новый сервис «Яндекса»

По словам разработчиков, в основе «Командировок» лежит пилотный сервис Yandex TeamTicket, который тестировался специалистами «Яндекса» внутри компании с декабря 2022 г. в течение полугода. За это время через него было организовано свыше 50 тыс. командировок для сотрудников интернет-гиганта.

Фото: Яндекс Сервис работает без привязки к конкретной платформе - в любом браузере

Авторы проекта утверждают, что использование «Командировок» сокращает время на организацию всего, что связано с путешествием по рабочим вопросам с 24 часов до 15 минут, то есть в 96 раз. Также, с их слов, в 3,7 раза снижаются расходы на командировки.

Достигаются такие результаты, в том числе, за счет автоматизации процесса – к примеру, больше не нужно отнимать время у сотрудников бухгалтерии на подготовку отчетных документов, так как они будут сформированы автоматически. Экономический отдел тоже может не отвлекаться от основной работы – все расходы на командировку будут отображаться в личном кабинете руководителя компании.

Согласование места жительства, поездок на транспорте и дополнительных расходов – это тоже довольно растянутый во времени процесс для рядовых сотрудников. Авторы «Яндекс командировок» заявляют, что теперь те, кого отправляют в бизнес-путешествие, могут самостоятельно выбрать нужную им гостиницу, заказать трансфер и пр.

Также непосредственно в интерфейсе сервиса можно выбрать нужный авиарейс или поезд дальнего следования и заранее забронировать место в требуемом классе или нужном вагоне.

Санкции бизнесу не помеха

Как утверждает глава «Яндекс командировок» Мария Колесниченко, к середине 2023 г. объем рынка делового туризма постепенно возвращается к показателям 2019 г. На тот момент не было ни пандемии коронавируса, ни локдаунов, ни событий февраля 2022 г. повлекших за собой немалые трудности в пересечении россиянами границ других стран по морю, воздуху или суше.

Но после 24 февраля 2022 г. бизнес-путешествия за рубеж если и сократились в объемах, то не исчезли полностью. Новый сервис «Яндекса» позволяет бронировать отели и гостиницы в 200 странах мира.

Очень конкурентный рынок

По словам представителей «Командировок», команда планирует подключить к своему сервису до 1000 клиентов к концу 2023 г. Есть и более масштабные планы – к 2025 г., то есть за полтора года, разработчики намерены занять до 20% рынка сервисов по организации командировок. На момент выхода материала в России существовало довольно больше количество конкурентов «Командировок», в том числе и за авторством соперников «Яндекса» в других направлениях бизнеса.

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Например, свой аналог «Командировок» есть у торговой площадки Ozon – он называется Ozon Travel и существует с 2011 г. На сайте проекта сказано, что за годы существования он поспособствовал организации более 1 млн бизнес-тревелов.

Также на российском рынке работает сервис Smartway, принадлежащий компании «1С» и тоже занимающийся организацией командировок для бизнеса. В этом же направлении работает и проект OneTwoTrip.

Также в России есть немало сервисов для самостоятельного бронирования билетов на различные виды транспорта и мест проживания. Один из них, как сообщал CNews, с ноября 2022 г. числится в активах оператора связи МТС.