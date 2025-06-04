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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесниченко Мария


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Пользователям Мах стал доступен сервис организации путешествий 1
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1
01.12.2022 «Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Колесниченко Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7755 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
8492 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
Аэроклуб 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12338 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Яндекс Командировки 2 1
FreePik 1145 1
Ozon Travel 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6578 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2484 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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