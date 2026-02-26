Участник российского рынка Business Travel и поставщик ИТ-решений для отрасли - TravelTech. С 1994 года «Аэроклуб» оказывает спектр услуг по организации и управлению командировками для российских и зарубежных компаний, обслуживая более 1000 корпоративных клиентов в офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Среди основных услуг – консалтинг по оптимизации и сокращению расходов на деловые поездки, а также разработка и интеграция технологических решений, обеспечивающих автоматизацию процесса командирования от подачи заявки до согласования и бронирования услуг, а также финансовой отчетности. Оборот группы компаний «Аэроклуб» в 2019 году составил 30,7 млрд рублей.