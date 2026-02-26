Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аэроклуб
Участник российского рынка Business Travel и поставщик ИТ-решений для отрасли - TravelTech. С 1994 года «Аэроклуб» оказывает спектр услуг по организации и управлению командировками для российских и зарубежных компаний, обслуживая более 1000 корпоративных клиентов в офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Среди основных услуг – консалтинг по оптимизации и сокращению расходов на деловые поездки, а также разработка и интеграция технологических решений, обеспечивающих автоматизацию процесса командирования от подачи заявки до согласования и бронирования услуг, а также финансовой отчетности. Оборот группы компаний «Аэроклуб» в 2019 году составил 30,7 млрд рублей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Аэроклуб и организации, системы, технологии, персоны:
|Матюхин Денис 7 4
|Липатова Юлия 4 4
|Громов Владимир 14 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Благовещенский Павел 3 3
|Путин Сергей 72 3
|Демидов Сергей 129 3
|Нуйкин Андрей 50 3
|Пьянченко Андрей 5 3
|Кастильо Игорь 24 2
|Новожилова Варвара 3 2
|Лысенко Юрий 33 2
|Сотниченко Сергей 5 2
|Карасев Павел 19 2
|Мунерман Илья 4 2
|Леушев Андрей 75 2
|Раевский Роман 15 2
|Воронов Александр 9 2
|Наумов Сергей 36 2
|Розанов Максим 6 2
|Тайченачев Юрий 2 2
|Мартыненко Владимир 3 2
|Полторанин Александр 2 2
|Ревков Платон 2 2
|Дилбарян Павел 26 2
|Суровец Дмитрий 101 2
|Деточкин Андрей 6 2
|Мешков Александр 6 2
|Палей Лев 57 2
|Яковлев Сергей 47 2
|Горбатько Александр 105 2
|Остапенко Григорий 28 2
|Соколов Алексей 135 2
|Чулков Олег 11 2
|Шевченко Александр 12 2
|Ромашов Андрей 6 2
|Лобанов Михаил 14 2
|Цыганов Вячеслав 76 2
|Борисов Илья 27 2
|Гущин Александр 16 2
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.