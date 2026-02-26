Разделы

Участник российского рынка Business Travel и поставщик ИТ-решений для отрасли - TravelTech. С 1994 года «Аэроклуб» оказывает спектр услуг по организации и управлению командировками для российских и зарубежных компаний, обслуживая более 1000 корпоративных клиентов в офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Среди основных услуг – консалтинг по оптимизации и сокращению расходов на деловые поездки, а также разработка и интеграция технологических решений, обеспечивающих автоматизацию процесса командирования от подачи заявки до согласования и бронирования услуг, а также финансовой отчетности. Оборот группы компаний «Аэроклуб» в 2019 году составил 30,7 млрд рублей.

26.02.2026 «Аэроклуб» запускает новую платформу Time: гиперперсонализация и концепция «командировки в один клик» 2
10.06.2024 WMT Group и «Аэроклуб» завершили проект по комплексному аудиту ИТ-структуры 2
18.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области 1
01.12.2022 «Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket 1
05.08.2021 «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования 2
27.07.2021 «Аэроклуб» автоматизировал бронирования по прямым гостиничным договорам 2
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 2
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
04.02.2019 «Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб» 4
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
29.09.2016 «Аэроклуб» разработал интерактивную платформу для анализа данных по командировкам сотрудников 3
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
30.06.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи самарское подразделение ЦСКА 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
30.09.2009 Скончался космонавт СССР Павел Попович 1
16.08.2009 Две авиакатастрофы произошли сегодня в Подмосковье 1
14.07.2006 80-летний сибиряк построил самолет из неликвида 1
14.07.2006 80-летний сибиряк построил самолет из неликвида 1

Восход ФГБУ НИИ 690 3
Huawei 4304 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 132 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 2
Luxms 104 2
МегаФон 10142 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Yandex - Яндекс 8652 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1557 2
Softline - Polymatica - Полиматика 193 2
Терн ГК - Tern Group 79 1
Инфокомпас 14 1
Интерфакс ЛАБ - Интерфакс Цифровые решения, ИЦР 1 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Аэроклуб ИТ 3 1
InfoVizion - InQlik 2 1
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 15 1
Ростелеком 10451 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 47 1
SAP SE 5469 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 275 1
InfoWatch - Инфовотч 1115 1
9123 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
Oracle Corporation 6909 1
Toshiba Corporation 2959 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 482 1
SAS Institute 1043 1
Schneider Electric 594 1
Naumen - Наумен 692 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Genesys 208 1
NDC Technologies 41 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 98 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 2
НСПК - Национальная система платежных карт 910 2
МКБ - Московский кредитный банк 623 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 2
Алеф-Банк 16 2
НС-Банк 11 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 94 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Газпром ПАО 1428 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 50 1
Альфа-Банк 1893 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Газпром нефть 680 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 3
Московская безопасность ГКУ 7 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 2
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5320 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7073 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 3
Data monetization - Монетизация данных 1849 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  748 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5726 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1520 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 784 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7699 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 2
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 2
Kioxia KumoScale 2 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 118 1
Genesys Workspace 1 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Genesys Interaction Analytics - Genesys IWS - Genesys Interaction Workspace 6 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 8 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 185 1
Яндекс Командировки - Yandex TeamTicket 6 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1427 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 325 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5233 1
Apache Hadoop 449 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple iPhone 6 4862 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Booking.com 122 1
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 8 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Матюхин Денис 7 4
Липатова Юлия 4 4
Громов Владимир 14 3
Предтеченский Петр 18 3
Благовещенский Павел 3 3
Путин Сергей 72 3
Демидов Сергей 129 3
Нуйкин Андрей 50 3
Пьянченко Андрей 5 3
Кастильо Игорь 24 2
Новожилова Варвара 3 2
Лысенко Юрий 33 2
Сотниченко Сергей 5 2
Карасев Павел 19 2
Мунерман Илья 4 2
Леушев Андрей 75 2
Раевский Роман 15 2
Воронов Александр 9 2
Наумов Сергей 36 2
Розанов Максим 6 2
Тайченачев Юрий 2 2
Мартыненко Владимир 3 2
Полторанин Александр 2 2
Ревков Платон 2 2
Дилбарян Павел 26 2
Суровец Дмитрий 101 2
Деточкин Андрей 6 2
Мешков Александр 6 2
Палей Лев 57 2
Яковлев Сергей 47 2
Горбатько Александр 105 2
Остапенко Григорий 28 2
Соколов Алексей 135 2
Чулков Олег 11 2
Шевченко Александр 12 2
Ромашов Андрей 6 2
Лобанов Михаил 14 2
Цыганов Вячеслав 76 2
Борисов Илья 27 2
Гущин Александр 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 158923 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 5
Земля - планета Солнечной системы 10704 3
Россия - СФО - Новосибирск 4725 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 1
Болгария - Стара-Загора 5 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 13 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Пестово 11 1
Европа 24703 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Украина 7822 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2716 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 442 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 3
Аудит - аудиторский услуги 3135 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 320 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4951 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 205 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 900 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3417 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 948 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Английский язык 6902 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 7
CNews Большие данные 4 1
