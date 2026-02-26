«Аэроклуб» запускает новую платформу Time: гиперперсонализация и концепция «командировки в один клик»

Компания «Аэроклуб», поставщик TravelTech-решений для управления командировками, объявляет о запуске обновленной платформы Time. Релиз фиксирует переход к модели сервисности уровня B2C: внедрение собственных ИИ-решений позволяет полностью переосмыслить пользовательский опыт, сокращая время на организацию поездки на 20 мин (17%). В настоящий момент платформой Time пользуются более 322 тыс. сотрудников крупнейших российских корпораций-клиентов «Аэроклуба». Об этом CNews сообщили представители «Аэроклуба».

Гиперперсонализация и ТОП-3 предложения

Обновленная платформа Time берет на себя роль интеллектуального ассистента. Система анализирует десятки параметров в режиме реального времени: историю поездок, личные предпочтения сотрудника, актуальные лимиты тревел-политики и наличие мест.

Вместо избыточного списка вариантов пользователь видит на первом экране ТОП-3 релевантных предложений: оптимальное сочетание рейса и тарифа, поезда и класса обслуживания, отеля и типа номера. Это позволяет принимать решения мгновенно, не жертвуя комфортом. Точность алгоритмов подтверждается цифрами: 80% пользователей выбирают авиабилеты и 88% – ж/д билеты именно из предложенного системой ТОП-3.

Таким образом в отдельным компаниях, где ранее этап подбора услуг занимал в среднем 35 минут, за счет интеллектуальной рекомендательной системы Time экономия времени достигла 15 мин (-43%).

Командировка как управление изменениями

Платформа Time упрощает работу с поездками, позволяя не просто бронировать услуги, а управлять полным циклом организации процесса в режиме «одного окна». Пользователи могут редактировать данные непосредственно в процессе подтверждения заказа без возврата на предыдущие шаги. Все операции, включая обмен, возврат и корректировку параметров, доступны в онлайн-режиме в единой «корзине», что делает управление изменениями прозрачным и оперативным.

В настоящий момент 65% операций в Time проходят без участия агента – это накопительный эффект автоматизации, цифровизации, роботизации и внедрения собственных ИИ-моделей. По оценке компании, совокупный эффект автоматизации процессов может обеспечивать до 30% экономии непрямых затрат, связанных с фондом оплаты труда и вовлеченностью сотрудников.

Лояльный чат-бот и полуавтоматический режим

Важным нововведением стал встроенный бот поддержки, который сопровождает пользователя на всех этапах оформления командировки. Бот работает в персональном контексте: он идентифицирует профиль пользователя, видит историю его взаимодействий и детали текущих поездок. Помощник мгновенно отвечает на частые вопросы, обращаясь к внутренней базе знаний «Аэроклуба», а в сложных случаях бесшовно передает диалог оператору. Специалист подключается к переписке, уже владея всей предысторией вопроса, что исключает необходимость повторных объяснений. Задача бота – не заменить человека, а сократить путь до решения, оставляя агенту только те запросы, где действительно требуется экспертная вовлеченность.

Технологии с «человеческим лицом» и безопасность

Все ИИ-решения и ИТ-архитектура платформы Time созданы внутри компании «Аэроклуб» без привлечения сторонних подрядчиков. Использование собственных закрытых моделей гарантирует высокий уровень защиты данных и исключает утечку корпоративной информации, что критически важно при работе с конфиденциальными сведениями. В отличие от стандартных коробочных решений, внутренняя автоматизация в Time берет на себя рутину, освобождая агентов для работы со сложными и нестандартными задачами. Это позволяет команде «Аэроклуба» быстрее реагировать на запросы клиентов, сохраняя при этом высокое качество живого сервиса и оставляя человека в центре процесса управления командировкой.

«Time предлагает набор уникальных для рынка решений, которые отвечают реальным запросам деловых путешественников. Мы стремимся упростить процесс создания и управления командировкой – сделать его быстрым, понятным и удобным. С приходом искусственного интеллекта меняется сама модель потребления, и корпоративные сервисы все больше приближаются к уровню B2C-решений. Для нас важно, что все эти технологии мы создаем внутри компании – это гарантирует безопасность данных и помогает сохранять человечность в цифровой среде», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Вектор развития: стратегия «Командировка в один клик»

Релиз Time закладывает фундамент для реализации концепции «Командировка в 1 клик», где классический поиск перестает быть обязательным сценарием. Глобальный вектор развития продукта включает внедрение пакетных рекомендаций (формирование набора «транспорт + проживание» целиком), использование голосового управления и переход к интуитивной среде, где ИИ предвосхищает действия пользователя, делая процесс заказа услуг максимально естественным.