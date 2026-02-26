Разделы

Липатова Юлия


СОБЫТИЯ


26.02.2026 «Аэроклуб» запускает новую платформу Time: гиперперсонализация и концепция «командировки в один клик» 1
05.08.2021 «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования 1
27.07.2021 «Аэроклуб» автоматизировал бронирования по прямым гостиничным договорам 1
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Липатова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 98 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
МегаФон 10142 1
SAP SE 5469 1
Yandex - Яндекс 8652 1
9123 1
Oracle Corporation 6909 1
Schneider Electric 594 1
Аэроклуб 22 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1520 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 784 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 267 1
Маршрутизация - Routing 560 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 1
Оцифровка - Digitization 4951 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 1
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 8 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 118 1
Booking.com 122 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
Лещенко Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 313 1
Английский язык 6902 1
