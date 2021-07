«Аэроклуб» автоматизировал бронирования по прямым гостиничным договорам

«Аэроклуб» представил новую технологию для мгновенного бронирования отелей по прямым договорам Hop Gear.

Новое ИТ-решение Hop Gear, которое стало частью экосистемы «Аэроклуба», позволяет получить незамедлительное подтверждение наличия мест в отеле и сформировать ваучер компаниям с прямыми гостиничными договорами. За счет автоматизации процесса бронирования номеров в рамках 3D-договоров между компанией-заказчиком, отелем и агентством, клиент в режиме реального времени получает отклик на свой запрос. Если ранее на подтверждение наличия мест отелем в среднем уходило 4 часа, а в некоторых случаях ответ мог прийти и в течение суток в зависимости от оперативности службы размещения гостиницы, то сейчас процесс от поиска номера до формирования ваучера занимает 1,5 минуты.

Hop Gear позволяет корпоративным заказчикам с прямыми гостиничными договорами работать на динамических тарифах, в том числе на скидке от Best Available Rate. Подобный формат взаимодействия получил распространение в период пандемии: на фоне низкого спроса многие объекты размещения были вынуждены регулировать ценообразование в сторону существенного снижения тарифов, что в ряде случаев сделало фиксированные корпоративные тарифы неконкурентоспособными на фоне BAR. Также доступность информации о Best Available Rate позволит тревел-специалистам делать регулярные бенчмарки и контролировать эффективность тарифов, представленных в системах бронирования.

«Мы продолжаем работать над цифровизацией бизнеса, создавая экосистему, которая будет максимально отвечать потребностям наших клиентов. Наше исследование показало, что функционал мгновенного подтверждения наличия номеров входит в топ-3 запросов корпоративных заказчиков, наряду с лучшей конкурентной ценой и удобной формой оплаты. Технология Hop Gear позволяет оптимизировать главное, что ценит любой современный человек, – время. Для самого «Аэроклуба» наличие такого интеграционного канала – это новый шаг на пути роботизации, который делает нас более эффективными за счет сокращения рутинных операций», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

За счет интеграции с различными автоматизированными каналами продаж удалось оцифровать процесс бронирования у 80% отелей, работающих по прямым гостиничным договорам. В настоящее время «Аэроклуб» продолжает переговорный процесс для подключения к этому каналу еще большего количества средств размещения.