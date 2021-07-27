Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Аэроклуб» автоматизировал бронирования по прямым гостиничным договорам

«Аэроклуб» представил новую технологию для мгновенного бронирования отелей по прямым договорам Hop Gear.

Новое ИТ-решение Hop Gear, которое стало частью экосистемы «Аэроклуба», позволяет получить незамедлительное подтверждение наличия мест в отеле и сформировать ваучер компаниям с прямыми гостиничными договорами. За счет автоматизации процесса бронирования номеров в рамках 3D-договоров между компанией-заказчиком, отелем и агентством, клиент в режиме реального времени получает отклик на свой запрос. Если ранее на подтверждение наличия мест отелем в среднем уходило 4 часа, а в некоторых случаях ответ мог прийти и в течение суток в зависимости от оперативности службы размещения гостиницы, то сейчас процесс от поиска номера до формирования ваучера занимает 1,5 минуты.

Hop Gear позволяет корпоративным заказчикам с прямыми гостиничными договорами работать на динамических тарифах, в том числе на скидке от Best Available Rate. Подобный формат взаимодействия получил распространение в период пандемии: на фоне низкого спроса многие объекты размещения были вынуждены регулировать ценообразование в сторону существенного снижения тарифов, что в ряде случаев сделало фиксированные корпоративные тарифы неконкурентоспособными на фоне BAR. Также доступность информации о Best Available Rate позволит тревел-специалистам делать регулярные бенчмарки и контролировать эффективность тарифов, представленных в системах бронирования.

«Мы продолжаем работать над цифровизацией бизнеса, создавая экосистему, которая будет максимально отвечать потребностям наших клиентов. Наше исследование показало, что функционал мгновенного подтверждения наличия номеров входит в топ-3 запросов корпоративных заказчиков, наряду с лучшей конкурентной ценой и удобной формой оплаты. Технология Hop Gear позволяет оптимизировать главное, что ценит любой современный человек, – время. Для самого «Аэроклуба» наличие такого интеграционного канала – это новый шаг на пути роботизации, который делает нас более эффективными за счет сокращения рутинных операций», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

За счет интеграции с различными автоматизированными каналами продаж удалось оцифровать процесс бронирования у 80% отелей, работающих по прямым гостиничным договорам. В настоящее время «Аэроклуб» продолжает переговорный процесс для подключения к этому каналу еще большего количества средств размещения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Microsoft поднимает цены в России

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще