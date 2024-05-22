Разделы

Benchmarking Бенчмаркинг


Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking) представляет собой процесс, в рамках которого проводится измерение информации относительно товаров, услуг, различных производственных процессов в компании. Бенчмаркинг — процедура сравнения работы своего предприятия с ТОПовыми компаниями в сегменте. Его цель — изучение успешных практик гигантов рынка и внедрение их в свою компанию. Бенчмаркинг имеет разные формы, и довольно часто его сравнивают с анализом компаний-конкурентов. Но анализ конкурентов подразумевает определенные исследования «здесь и сейчас», а бенчмаркинг относится к непрерывному процессу, проводимому на протяжении определенных временных рамок. С помощью бенчмаркинга можно понять, какая компания занимает ТОПовые позиции на рынке и как именно она достигла успеха.

Можно выделить 5 форм бенчмаркинга:

  • Внутренний. Выполняется сравнение похожих видов деятельности, которые относятся к разным филиалам одного предприятия.
  • Внешний. Для такого бенчмаркинга привлекаются отраслевые компании-партнеры, что позволяет быстро научить сотрудников компании чему-то новому, добиться их более высокой эффективности. Он также подразумевает серьезные финансовые расходы, хотя позволяет добиться максимально высокой степени сравнения.
  • Функциональный. Охватывает сравнение похожих друг на друга бизнес-процессов, функций, сфер деятельности в компаниях, ведущих деятельность в другой отрасли. Из-за отличий в отрасли требования к сравнению крайне низкие, поэтому информацию можно получить с минимумом финансовых и временных затрат. При внедрении новшеств, полученных в ходе сравнения, можно значительно повлиять на функциональность ключевых процессов в компании.
  • Общий. Подразумевает сопоставление информации о функционировании предприятий из разных ниш. Главная задача — провести максимально широкие аналогии и сопоставить полученные данные друг с другом, чтобы потом можно было внедрить в свою компанию лучшие методы и технологии.
  • Стратегический. К такому бенчмаркингу относятся исследования, направленные на изменение ключевых принципов работы компании. Для изучения выбираются стратегические направления бизнесов, структуры организаций, управленческие решения руководителей, решения касаемо инвестиций, менеджмент компании в целом или его отдельных филиалов, процессы реинжиниринга и др.

Внедрение в компанию успешных стратегий ТОПовых игроков рынка обычно состоит из:

  • Выявление, исследование и детализация объекта бенчмаркинга (услуги, бизнес-процессы и т. д.).
  • Определение основных параметров (важные характеристики товара/услуги, параметры бизнес-процесса и др.).
  • Формирование группы исследователей. В нее стоит включать экспертов из разных подразделений компании, чтобы получить максимально объективные данные.
  • Определение партнеров по бенчмаркингу. Сюда обычно входят лидеры рынка в конкретном сегменте, компании, предлагающие смежные продукты, и т. д.
  • Получение и систематизация данных, которые нужны для сравнения. Например, если нужно сравнить свойства товара, то у разных производителей эти свойства также могут отличаться, поэтому все они должны быть собраны и занесены в общую базу.
  • Оценка возможностей компании для достижения нужных характеристик по сравнению с партнером по бенчмаркингу. Методы могут быть разными, главное — оценить степень разрыва между компаниями.
  • Составления списка возможных изменений в текущей схеме работы компании.
  • Разработка задач для достижения нового уровня параметров компании.
  • Реализация полученных задач.
     

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений

По мнению исполнительного директора Центра индустриальных внедрений ИИ Сбербанка Кирилла Солнцева, бенчмаркинг ML-моделей позволяет участникам рынка находить те продукты, которые в наибольшей

14.09.2020 Бенчмарки — как они работают и на что обращать внимание

о для каждого компонента системы существуют разные алгоритмы. Например, при тестировании процессора бенчмарк PCMark10 проверяет не только физические вычисления для игр, но и работу с электронны
25.08.2015 Бенчмаркинг 20 крупнейших онлайн-магазинов России: определены лидеры

жи интернет-магазина начинают стремительно падать. Вовремя заметить проблему помогает, в том числе, бенчмаркинг, который стал важным инструментом в процессе анализа качества предоставления серв
05.10.2012 IE обогнал Google Chrome на тестовом ПО от самой Google

еста RoboHornet является выявление квинтэссенции коллективного опыта сообщества веб-разработчиков, который поможет производителям веб-браузеров исправить реальные слабые места в производительности». «Бенчмарк RoboHornet вобрал в себя все ожидания разработчиков, чтобы создать набросок будущей картины мира браузерной производительности на основании проблем, существующих сегодня», - так описыв
25.10.2010 Tom Clancy's H.A.W.X. 2. Бенчмарк

Компания Ubisoft выпустила бенчмарк РС-версии Tom Clancy's H.A.W.X. 2, позволяющий оценить производительность компьютера в игре. Напомним, что релиз РС-версии состоится 12 ноября текущего года.Скачать бенчмарк
17.08.2010 Lost Planet 2. Бенчмарк и системные требования

Компания Capcom объявила о том, что выходящая этой осенью РС-версия игры Lost Planet 2 будет поддерживать библиотеку DirectX 11. Кроме того, опубликован официальный бенчмарк, позволяющий оценить производительность системы в игре. Скачать бенчмарк можно с нашего сервера (955 МБ).Объявлены также системные требования для Lost Planet 2.Минимальные требо
19.11.2009 S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Бенчмарк

окий набор пресетов и опций, включая тест на разных версиях DirectX (9.0, 10.0 и 11), различные графические разрешения экрана, отключаемое сглаживание и другие.А для тех, кто хочет посоревноваться, в бенчмарк включен специальный режим "Тест и оценка". В данном режиме каждый желающий может получить объективную оценку производительности своей системы по отношению к другим пользователям бенчма
17.07.2009 Resident Evil 5: Дата выхода и бенчмарк

Компания Capcom объявила точную дату выхода РС-версии игры Resident Evil 5 и опубликовала бенчмарк для проверки производительности компьютера. Североамериканский релиз игры состоится 14 сентября, а в Европе игра появится 18 сентября. Компания 1С, занимающаяся локализацией Resident E
15.06.2009 Street Fighter IV: Бенчмарк

Компания Capcom опубликовала бенчмарк файтинга Street Fighter IV, позволяющий оценить производительность вашего компьютера в игре. Напомним, что релиз РС-версии состоится уже в начале июля. Русскую версию выпустит 1С.Скача
06.11.2008 Бенчмарк X3: Terran Conflict

EgoSoft предлагает всем желающим скачать бенчмарк-демо игры X3: Terran Conflict. Напомним, что русскую версию проекта выпустит компания "Новый Диск".Скачать X3: Terran Conflict rolling demo можно здесь (422 МБ).Глобальная, всеобъемлющ
12.08.2008 Российский нефтегаз "распробовал" ИТ-бенчмаркинг

отрасли, где ИТ играют важную роль, а компании достигли высокого уровня зрелости, активно осваивают бенчмаркинг, или иными словами, сравнительный анализ, позволяющий выявить лучший опыт и практ
06.06.2008 Devil May Cry 4: РС-демо и бенчмарк

Компания Capcom опубликовала демоверсию игры Devil May Cry 4 для РС. Демоверсия позволяет играть всего 10 минут. Скачать демо можно здесь (804,05 МБ). Опубликован также бенчмарк, предназначенный для тестирования DX9 и DX10 - версий игры. Скачать его можно по этой ссылке.События экшена от создателей оригинальной Devil May Cry и Resident Evil 4 разворачиваются в
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"

несколько инициатив по ИТ-бенчмаркингу. Среди них – сопоставительный анализ модели управления ИТО, бенчмаркинг организационной структуры и бизнес-процессов, анализ эффективности "Лукойл-Информ

Intel Corporation 12541 38
Apple Inc 12628 36
Nvidia Corp 3731 33
Microsoft Corporation 25236 32
Samsung Electronics 10625 30
Google LLC 12255 24
AMD - Advanced Micro Devices 4468 18
Yandex - Яндекс 8434 18
Acer Group - Acer Inc 2657 16
Huawei 4221 16
Sony 6634 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 13
Qualcomm Technologies 1909 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 12
Dell EMC 5092 10
HP Inc. 5761 10
8983 10
MediaTek - Ralink 570 10
МегаФон 9892 9
Xiaomi 1971 9
LG Electronics 3675 9
Ростелеком 10306 8
SAP SE 5426 8
Lenovo Group 2361 8
HTC Corporation 1505 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 7
Meta Platforms - Facebook 4531 7
Oracle Corporation 6867 6
Telegram Group 2571 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 5
X Corp - Twitter 2907 5
GitHub 963 5
VK - Mail.ru Group 3532 5
PassMark Software 27 5
VAIO 475 5
Capcom 283 5
UL Solutions - Futuremark 13 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 7
Лента - Сеть розничной торговли 2267 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 4
Геометрия НПО 150 4
Assist - Ассист 215 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 4
Visa International 1972 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Русагро Группа Компаний 339 3
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 3
Северсталь ПАО - Severstal 560 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
EY - Эрнст энд Янг 80 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 2
Совкомбанк Совесть 277 2
BMW Group 464 2
Ингосстрах СПАО 451 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 44 2
Почта России ПАО 2245 2
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 20 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Правительство Челябинской области 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 122
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 94
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 85
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 75
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 73
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 73
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 58
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 58
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 55
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 53
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 53
Наушники - Headphones 4299 51
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 46
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2413 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 42
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 42
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 40
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 38
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 35
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 35
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 34
Микрофон - Microphone 2705 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 32
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 31
DDR - Double data rate 2915 31
Microsoft Windows 16327 51
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 41
Google Android 14679 41
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 25
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 25
Apple iOS 8242 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 18
Intel Core - Семейство процессоров 1236 16
Microsoft Windows 7 1993 16
Microsoft Windows 11 712 15
Apple iPhone 6 4862 15
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 13
Apple iPhone 5 777 13
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 204 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 13
Apple iPad 3936 12
Google YouTube - Видеохостинг 2885 12
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 12
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 12
Microsoft Office 3952 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 11
Samsung Galaxy Note 696 11
Samsung Galaxy 996 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 10
Intel HD Graphics - графический процессор 233 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 10
Microsoft Windows 10 1874 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 10
Adobe Photoshop 792 9
Intel Core i - Cерия процессоров 531 9
LG G - серия смартфонов 140 9
Nvidia GeForce GT 337 9
Ксенин Алекс 311 3
Водясов Алексей 222 3
Мещерякова Анна 16 3
Лазуков Станислав 43 2
Лукьянов Александр 61 2
Уланов Вадим 4 2
Граденко Михаил 42 2
Евсеев Артем 39 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Ерофеева Мария 31 2
Мишустин Михаил 734 2
Суровец Дмитрий 101 2
Шадаев Максут 1146 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Кирьянова Александра 155 2
Филатов Роман 1 1
Карпов Роман 75 1
Смирнов Антон 9 1
Халитов Дарий 35 1
Хмаров Никита 1 1
Журавлев Станислав 7 1
Маслова Наталья 7 1
Рахманов Антон 2 1
Шмаков Антон 67 1
Гольдберг Юрий 3 1
Нисневич Юрий 1 1
Мавлиханов Руслан 1 1
Коростелев Алексей 3 1
Запольская Елена 1 1
Арнольди Владимир 2 1
Буланцев Дмитрий 7 1
Яицкий Евгений 3 1
Красикова Полина 2 1
Денисов Владислав 4 1
Шишмарев Владислав 7 1
Евграфьев Евгений 3 1
Елисеев Максим 3 1
Коробкина Евгения 3 1
Прунтов Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 131
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 23
Европа 24634 19
Южная Корея - Республика 6858 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 18
Азия - Азиатский регион 5748 13
Япония 13547 9
Китай - Тайвань 4136 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 6
Индия - Bharat 5697 5
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Америка Латинская 1880 5
США - Калифорния - Купертино 276 5
Сингапур - Республика 1906 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Америка - Американский регион 2188 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Африка - Африканский регион 3570 3
Европа Восточная 3121 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
США - Вашингтон - Редмонд 237 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Нидерланды 3631 3
Израиль 2784 3
Ближний Восток 3030 2
Дания - Королевство 1318 2
Армения - Республика 2368 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 13
Ergonomics - Эргономика 1688 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 9
Английский язык 6876 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 9
Экономический эффект 1219 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 42
Tom’s Hardware 516 6
Wikipedia - Википедия 585 3
VK - Mail.ru Новости 33 2
Forbes - Форбс 910 2
Android Authority 54 2
AnandTech 73 2
Hot Hardware - HotHardware 28 1
РИА Новости 984 1
Россия К - телеканал 28 1
Bloomberg 1417 1
Fortune 210 1
MacRumors 143 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
SamMobile 56 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
SemiAccurate 13 1
GizChina - Издание 81 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Liliputing 71 1
Nature 821 1
SiliconAngle 8 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
BleepingComputer - Издание 410 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 11
Gartner - Гартнер 3608 7
Cinebench 29 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Российский рынок ERP 20 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Forrester Research 828 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Strategy Analytics 284 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Microsoft Research 140 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
CNews Инновация года - награда 133 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 5
РАН - Российская академия наук 2014 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
Зерокодер 2 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Microsoft Ignite 44 1
CeBIT 612 1
Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
iF Design Awards 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
