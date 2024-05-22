Получите все материалы CNews по ключевому слову
Benchmarking Бенчмаркинг
Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking) представляет собой процесс, в рамках которого проводится измерение информации относительно товаров, услуг, различных производственных процессов в компании. Бенчмаркинг — процедура сравнения работы своего предприятия с ТОПовыми компаниями в сегменте. Его цель — изучение успешных практик гигантов рынка и внедрение их в свою компанию. Бенчмаркинг имеет разные формы, и довольно часто его сравнивают с анализом компаний-конкурентов. Но анализ конкурентов подразумевает определенные исследования «здесь и сейчас», а бенчмаркинг относится к непрерывному процессу, проводимому на протяжении определенных временных рамок. С помощью бенчмаркинга можно понять, какая компания занимает ТОПовые позиции на рынке и как именно она достигла успеха.
Можно выделить 5 форм бенчмаркинга:
- Внутренний. Выполняется сравнение похожих видов деятельности, которые относятся к разным филиалам одного предприятия.
- Внешний. Для такого бенчмаркинга привлекаются отраслевые компании-партнеры, что позволяет быстро научить сотрудников компании чему-то новому, добиться их более высокой эффективности. Он также подразумевает серьезные финансовые расходы, хотя позволяет добиться максимально высокой степени сравнения.
- Функциональный. Охватывает сравнение похожих друг на друга бизнес-процессов, функций, сфер деятельности в компаниях, ведущих деятельность в другой отрасли. Из-за отличий в отрасли требования к сравнению крайне низкие, поэтому информацию можно получить с минимумом финансовых и временных затрат. При внедрении новшеств, полученных в ходе сравнения, можно значительно повлиять на функциональность ключевых процессов в компании.
- Общий. Подразумевает сопоставление информации о функционировании предприятий из разных ниш. Главная задача — провести максимально широкие аналогии и сопоставить полученные данные друг с другом, чтобы потом можно было внедрить в свою компанию лучшие методы и технологии.
- Стратегический. К такому бенчмаркингу относятся исследования, направленные на изменение ключевых принципов работы компании. Для изучения выбираются стратегические направления бизнесов, структуры организаций, управленческие решения руководителей, решения касаемо инвестиций, менеджмент компании в целом или его отдельных филиалов, процессы реинжиниринга и др.
Внедрение в компанию успешных стратегий ТОПовых игроков рынка обычно состоит из:
- Выявление, исследование и детализация объекта бенчмаркинга (услуги, бизнес-процессы и т. д.).
- Определение основных параметров (важные характеристики товара/услуги, параметры бизнес-процесса и др.).
- Формирование группы исследователей. В нее стоит включать экспертов из разных подразделений компании, чтобы получить максимально объективные данные.
- Определение партнеров по бенчмаркингу. Сюда обычно входят лидеры рынка в конкретном сегменте, компании, предлагающие смежные продукты, и т. д.
- Получение и систематизация данных, которые нужны для сравнения. Например, если нужно сравнить свойства товара, то у разных производителей эти свойства также могут отличаться, поэтому все они должны быть собраны и занесены в общую базу.
- Оценка возможностей компании для достижения нужных характеристик по сравнению с партнером по бенчмаркингу. Методы могут быть разными, главное — оценить степень разрыва между компаниями.
- Составления списка возможных изменений в текущей схеме работы компании.
- Разработка задач для достижения нового уровня параметров компании.
- Реализация полученных задач.
