Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking) представляет собой процесс, в рамках которого проводится измерение информации относительно товаров, услуг, различных производственных процессов в компании. Бенчмаркинг — процедура сравнения работы своего предприятия с ТОПовыми компаниями в сегменте. Его цель — изучение успешных практик гигантов рынка и внедрение их в свою компанию. Бенчмаркинг имеет разные формы, и довольно часто его сравнивают с анализом компаний-конкурентов. Но анализ конкурентов подразумевает определенные исследования «здесь и сейчас», а бенчмаркинг относится к непрерывному процессу, проводимому на протяжении определенных временных рамок. С помощью бенчмаркинга можно понять, какая компания занимает ТОПовые позиции на рынке и как именно она достигла успеха.

Можно выделить 5 форм бенчмаркинга:

Внутренний. Выполняется сравнение похожих видов деятельности, которые относятся к разным филиалам одного предприятия.

Внешний. Для такого бенчмаркинга привлекаются отраслевые компании-партнеры, что позволяет быстро научить сотрудников компании чему-то новому, добиться их более высокой эффективности. Он также подразумевает серьезные финансовые расходы, хотя позволяет добиться максимально высокой степени сравнения.

Функциональный. Охватывает сравнение похожих друг на друга бизнес-процессов, функций, сфер деятельности в компаниях, ведущих деятельность в другой отрасли. Из-за отличий в отрасли требования к сравнению крайне низкие, поэтому информацию можно получить с минимумом финансовых и временных затрат. При внедрении новшеств, полученных в ходе сравнения, можно значительно повлиять на функциональность ключевых процессов в компании.

Общий. Подразумевает сопоставление информации о функционировании предприятий из разных ниш. Главная задача — провести максимально широкие аналогии и сопоставить полученные данные друг с другом, чтобы потом можно было внедрить в свою компанию лучшие методы и технологии.

Стратегический. К такому бенчмаркингу относятся исследования, направленные на изменение ключевых принципов работы компании. Для изучения выбираются стратегические направления бизнесов, структуры организаций, управленческие решения руководителей, решения касаемо инвестиций, менеджмент компании в целом или его отдельных филиалов, процессы реинжиниринга и др.

Внедрение в компанию успешных стратегий ТОПовых игроков рынка обычно состоит из: