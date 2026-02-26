Сбербанк представил научный проект хранения данных в ДНК 1

В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1

Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными 1

Президент РФ вручил награды молодым учёным 1

Не стало конструктора советских разведспутников 1

Присуждены премии Президента РФ для молодых ученых за 2008 год 1

Над символом Рима нависла угроза анахронизма 1

Вручение Госпремий РФ в области науки и технологий состоится в июне 3

Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1

ABBYY и 1С получили Премию Правительства 1