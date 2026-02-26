Разделы

26.02.2026 Сбербанк представил научный проект хранения данных в ДНК 1
02.05.2024 В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
06.05.2013 В «Ростелекоме» назначен ответственный за программу «Информационное общество» 1
19.09.2011 Москвич выиграл Олимпиаду программистов и получил $10 тыс. 1
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет 1
14.07.2010 Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными 1
09.02.2010 Президент РФ вручил награды молодым учёным 1
15.06.2009 Касперский отдаст 5 млн руб. физмат школе-интернату, в которой учился 1
10.03.2009 Не стало конструктора советских разведспутников 1
09.02.2009 Присуждены премии Президента РФ для молодых ученых за 2008 год 1
29.09.2008 В Москве пройдет третий "Фестиваль науки" 1
14.07.2008 Над символом Рима нависла угроза анахронизма 1
23.05.2007 Вручение Госпремий РФ в области науки и технологий состоится в июне 3
18.05.2007 Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1
21.11.2006 29 ноября состоится церемония вручения "Премии Рунета – 2006"! 1
19.08.2005 Стартовал первый этап народного голосования Конкурса «Премия Рунета-2005» 1
20.05.2003 В разных человеческих расах — разные ДНК 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
11.12.2002 ABBYY и 1С получили Премию Правительства 1
05.04.2002 ABBYY Software House и 1С получили Премию Правительства РФ в области науки и техники 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Государственная премия Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10451 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
9123 2
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 1
Abbyy Europe 17 1
Abbyy USA 18 1
Abbyy UK 11 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
Intel Corporation 12593 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 209 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Google LLC 12360 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
Nvidia Corp 3792 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 84 1
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 82 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 1
Microtek 51 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
Почта России ПАО 2270 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Резонанс НПП 388 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 241 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФРИИ Инвест 10 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Международная академия информатизации 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1846 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
Нотификация - Notificare - делать известным 93 1
KAN - Kolmogorov-Arnold Networks - архитектура нейронной сети 1 1
MLOps - Нейросеть - Perceptron - Перцептрон - Перцепционный искусственный интеллект 5 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4181 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 366 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1428 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7073 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 901 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 342 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 2
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-334 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Шамис Александр 2 2
Нуралиев Борис 296 2
Чеглаков Андрей 57 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Ян Давид 69 2
Андреев Сергей 66 2
Терещенко Вадим 15 2
Русанов Дмитрий 2 2
Нуралиев Сергей 4 2
Сергеева Ксения 2 2
Афанасьев Виталий 2 2
Анисимович Константин 5 2
Филиппов Виталий 5 2
Зуев Константин 3 2
Уварова Алина 1 1
Халатников Исаак 1 1
Шпилева Анна 1 1
Синицын Валентин 3 1
Забелин Василий 1 1
Хабаров Виктор 1 1
Шапиро Александр 1 1
Чеховской Александр 1 1
Турицын Константин 2 1
Диденко Вячеслав 1 1
Ахметзянова Эльза 1 1
Канаков Олег 1 1
Газманов Олег 4 1
Лаврентьев Михаил 5 1
Вычугин Михаил 1 1
Дворкин Михаил 1 1
Арнольд Владимир 2 1
Фельк Владимир 1 1
Манучарян Владимир 1 1
Кашуба Алексей 1 1
Караваев Анатолий 1 1
Петросян Арсен 1 1
Кулеев Иван 1 1
Сыч Татьяна 1 1
Беликов Александр 2 1
Лисок Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
Украина 7822 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Земля - планета Солнечной системы 10704 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 2
Африка - Африканский регион 3581 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - СФО - Новосибирск 4725 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 2
США - Калифорния 4784 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3223 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Китай - Тайвань 4154 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2126 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1622 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Грузия 1293 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 5
Физика - Physics - область естествознания 2841 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
Английский язык 6902 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
НКО - Некоммерческая организация 599 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1825 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1419 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Ведомости 1310 1
AP - Associated Press 2006 1
Scientific American 80 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
РАН - Российская академия наук 2042 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 2
ТГУ - Томский государственный университет 214 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 9 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
МГУ - Механико-математический факультет 31 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 300 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 241 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 219 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 45 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
СамГУ - Самарский государственный университет 29 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 50 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 103 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 2
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Russian Code Cup 12 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
РАН Премия имени А.Н. Туполева 1 1
