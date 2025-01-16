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Вычислительная техника Консорциум АНО ВТ АНО Развития радиоэлектронной отрасли


АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» был учрежден 8 апреля 2020 года  российскими разработчиками и производителями при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.


16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
18.10.2024 Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок 1
23.09.2024 Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности 2
07.08.2024 Власти продлят льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники 2
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1
22.05.2024 В России хотят запретить параллельный импорт серверов и СХД 2
22.04.2024 Российский бизнес умоляет о послаблениях. Производители электроники просят накинуть «баллы российскости» за использование отечественных САПР 1
12.03.2024 Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве 1
19.02.2024 Иностранную электронику станет проще «превращать» в российскую. Правила начисления баллов хотят изменить 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 3
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 2
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 2
05.09.2023 Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение 1
03.08.2023 Консорциум «Вычислительная техника» и российский вендор «Инферит» договорились о партнерстве 3
04.07.2023 Производители просят власти запретить ввоз в Россию техники, но разрешить комплектующие 2
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 2
10.10.2022 ИТ-отрасль просит власти принудить все ГИС к совместимости с российскими чипами 3
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение 3
15.06.2022 «АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации 2
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
27.05.2022 В «Опоре России» создана комиссия по развитию радиоэлектронной отрасли 2
14.04.2022 Softline и Gagar>n объявляют о партнерстве 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 2
26.01.2022 iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл 1
03.12.2021 Ассоциация «Отечественный софт» подписала Меморандум с Ассоциацией потребителей ПО и оборудования 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 3
24.06.2021 В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов 2
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 2
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 2
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 2
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1

Публикаций - 46, упоминаний - 95

Вычислительная техника и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 16
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 9
Merlion iRU - Деловой офис 301 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 6
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 6
Ростелеком 9708 5
Норси-Транс - НТ 108 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
8222 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Intel Corporation 12199 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 4
Базальт СПО - BaseALT 656 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 3
Merlion - Мерлион 798 3
Gagar>N - Гагар.ИН 31 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
HP Inc. 5688 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 2
ICL ГК 381 2
Microsoft Corporation 24633 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Apple Inc 12106 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Broadcom - VMware 2362 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Unsplash 776 3
Почта России ПАО 2114 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпром нефть 619 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Наукоград - технопарк 134 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Абсолют Банк 230 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
КонсультантПлюс 134 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ПСБ - Промсвязьбанк 852 1
Unilever - Юнилевер Русь 152 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 53 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 26
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 22
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Merlion iRU Агат 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
DEPO Computers - Depo Storm 69 1
Легостаева Светлана 83 29
Шпак Василий 223 7
Покровский Иван 118 5
Сивцев Илья 140 3
Смирнов Алексей 243 2
Серебряникова Анна 72 2
Лашин Ренат 69 2
Мишустин Михаил 677 2
Заренин Андрей 47 2
Комиссаров Кирилл 8 2
Кирюшин Сергей 83 2
Тарасов Сергей 40 2
Славин Борис 34 2
Макевнин Борис 44 2
Кривоносов Евгений 13 2
Осипов Фаддей 7 2
Касперская Наталья 291 2
Хасьянова Гульнара 141 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Солнцева Екатерина 58 2
Мельникова Алиса 90 2
Агафонова Наталия 41 2
Журавлев Илья 4 2
Изумрудов Олег 38 2
Шаповалов Михаил 3 2
Кабанов Владимир 178 1
Массух Илья 232 1
Русинова Юлия 24 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Шадаев Максут 1011 1
Соловьев Алексей 88 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Белкин Сергей 9 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Виноградова Леся 8 1
Шиянова Елена 3 1
Попов Владимир 23 1
Анциферов Денис 3 1
Веденин Денис 2 1
Евдокимов Андрей 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 5
Китай - Тайвань 3990 3
Казахстан - Республика 5530 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 389 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ПФО - Самарская область 1313 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Япония 13288 1
Южная Корея - Республика 6652 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1310 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 2
Экономический эффект 1067 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1864 9
Ведомости 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 963 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 2
РАН - Российская академия наук 1874 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 841 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 164 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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