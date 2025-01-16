АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» был учрежден 8 апреля 2020 года российскими разработчиками и производителями при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.