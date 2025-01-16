Вычислительная техника Консорциум АНО ВТ АНО Развития радиоэлектронной отрасли
АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» был учрежден 8 апреля 2020 года российскими разработчиками и производителями при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.
Вычислительная техника и организации, системы, технологии, персоны:
|Легостаева Светлана 83 29
|Шпак Василий 223 7
|Покровский Иван 118 5
|Сивцев Илья 140 3
|Смирнов Алексей 243 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Лашин Ренат 69 2
|Мишустин Михаил 677 2
|Заренин Андрей 47 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Тарасов Сергей 40 2
|Славин Борис 34 2
|Макевнин Борис 44 2
|Кривоносов Евгений 13 2
|Осипов Фаддей 7 2
|Касперская Наталья 291 2
|Хасьянова Гульнара 141 2
|Скоробогатова Ольга 55 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Агафонова Наталия 41 2
|Журавлев Илья 4 2
|Изумрудов Олег 38 2
|Шаповалов Михаил 3 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Массух Илья 232 1
|Русинова Юлия 24 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Белкин Сергей 9 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Виноградова Леся 8 1
|Шиянова Елена 3 1
|Попов Владимир 23 1
|Анциферов Денис 3 1
|Веденин Денис 2 1
|Евдокимов Андрей 82 1
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|IDC - International Data Corporation 4910 1
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
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