Российские производители вычислительной техники фиксируют кадровый дефицит

Российские производители вычислительной техники фиксируют кадровый дефицит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников Консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), в котором приняли участие почти половина его членов.

Согласно результатам исследования, 79% компаний испытывают нехватку сотрудников, и только 21% сообщили об обратном. При этом у 30% компаний — увеличилось технических специалистов.

На фоне этих данных показатель доли молодых специалистов выглядит умеренным: в среднем молодежь составляет около 26% кадрового состава.

Тем не менее, бизнес осознает необходимость обновления кадрового потенциала. Так, 64% производителей взаимодействуют с вузами в рамках подготовки молодых специалистов, а еще треть компаний (32%) нарастили объем стажировок в 2025 г.

Эксперты отмечают, что рынок вычислительной техники сегодня находится на пересечении двух тенденций: растущего спроса на инженеров и конструкторов — и одновременно ограниченного притока новых кадров. По мнению аналитиков, дальнейшее развитие отрасли во многом будет зависеть от системного выстраивания цепочки «вуз – предприятие – технологический консорциум» и от того, насколько быстро бизнес адаптируется к новым условиям кадрового рынка.

«По нашей оценке, за последние несколько месяцев ситуация для подбора кадров в определенном смысле стала лучше. Многие сегменты ИТ-рынка испытывают сложности, поэтому одни компании теряют персонал, а другие, кто чувствует себя стабильно, могут пополнить штат хорошими специалистами. Например, как предпочтительный кандидаты рассматривают вариант трудоустройства в компанию с господдержкой. Нужно отметить, что динамичный рост зарплат, который мы видели раньше, замедляется. Так, мы уже не видим галопирующей инфляции в такой востребованной специальности, как инженер, рынок постепенно начинается сглаживаться», – отметила HR-директор производителя электроники Fplus Ирина Максимова.

Эксперт считает, что работе с молодыми кадрами сейчас уделяется много внимания, и все компании, у кого есть такая возможность, пытаются строить свое технологическое сообщество, часто на базе какого-либо профильного вуза. «Такие объединения имеют большой потенциал, потому что это, с одной стороны, удобный ресурс для поиска заинтересованной в профессии молодежи, с другой, компаниям есть что предложить новому поколению специалистов с точки зрения практического опыта создания ИТ-продукта», – сказала Ирина Максимова.

«С 90-х годов было потеряно много экспертов в области микроэлектроники: они либо уехали, либо переквалифицировались. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о поиске специалистов, способных разрабатывать актуальные технологические решения. Один из подходов для восполнения кадрового голода в компаниях — работа со студентами. «Гравитон» нанимает студентов последних курсов и вчерашних выпускников в штат и вкладывается в их квалификацию. Например, в департаменте R&D 17% специалистов — это бывшие стажеры, которые однажды присоединились к компании будучи еще студентами. Наша кузница кадров опирается на две вещи — базу знаний инженеров и построенные маршруты разработки», — сказал Михаил Шаповалов, управляющий директор «Гравитон».

«Любую стратегию, в том числе по персоналу, необходимо строить исходя из бизнес-стратегии на несколько лет. Когда у компании есть четкое понимание по динамике рынков и инструментам поддержки со стороны государства, можно разрабатывать долгосрочные программы по развитию молодых специалистов. Потому что это всегда достаточно долгие и дорогие вложения в перспективу. Чтобы вывести вчерашнего выпускника вуза на качественный уровень, потребуется не менее 2-3 лет. Если поддержка со стороны регулятора рынка сокращается и при этом на рынок активно заходят новые игроки, например, иностранные вендоры, компании начинают урезать программы по развитию персонала, поскольку не видят перспектив и смысла вкладываться в долгую. В GS Nanotech принята стратегия развития компании до 2029 г., мы знаем, какие новые продукты хотим развивать, активно ищем и обучаем сотрудников под нужные нам компетенции. Сотрудничаем с вузами и техникумами, погружая студентов в наше производство еще во время учебы. Говорить о том, что на рынке не хватает сотрудников, чтобы закрывать потребности на ближайший год-два, нельзя. Под тот рынок, который есть сегодня, их достаточно. Проблемы возникают, когда компании, которые получают крупный заказ, начинают набирать (чаще перекупать) под него готовых специалистов. Тем самым создается искусственный ажиотаж, потому что специалистов, как правило, высокого уровня, надо набрать в короткое время. При этом зарплаты, чаще всего, предлагают выше рынка. Так что сотрудников высокой квалификации всегда не хватает, здесь сфера радиоэлектроники не исключение. Но, учитывая, что рынок достаточно узкий, такие потери могут серьезно влиять на производственный процесс», — сказал генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин.

«Действительно, дефицит квалифицированных специалистов в нашей сфере чувствуется — опытные инженеры, конструкторы и технологи сейчас очень востребованы. Особенно заметно отсутствие специалистов, работающих с микроэлектроникой. Количество производств компьютерной техники в России ограничено, в нашем же регионе подобных предприятий до нас не было. Поэтому формирование компетенций в этой области здесь просто не формировались, что существенно сужает рынок труда. Решением проблемы стали привлечение специалистов из других регионов и активная работа над развитием наших собственных кадров. У нас открыты возможности для сотрудников осваивать новые направления и профессионально расти. Работаем совместно с образовательными учреждениями, активно привлекаем студентов на стажировки. Практикуемся мы также взаимовыгодно: студенты знакомятся с современными производственными процессами, а мы получаем возможность выявить наиболее талантливых ребят и предложить им трудоустройство. Запуск нового производства определенно спровоцировал потребность в инженерах и разработчиках в области микроэлектроники. Количество сотрудников постоянно растет, рост плавный, несмотря на колебания. Сейчас у нас формируется молодой, амбициозный коллектив, нацеленный на профессиональное развитие и совместные достижения», – отметила Марина Купцова, руководитель отдела по работе с персоналом «ICL Техно».